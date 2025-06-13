Али Хаменеи и КСИР выступили с угрозами в адрес Израиля
время публикации: 13 июня 2025 г., 21:53 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 21:53
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим, начавший войну, не останется невредимым и столкнется с последствиями своих преступлений, иранцы должна быть уверены, что ответ не будет половинчатым".
Корпус стражей исламской революции (КСИР) также опубликовал официальное заявление: "Мы дадим сокрушительный и точный ответ".
"Ответная операция" названа иранскими властями "Правдивое обещание 3".