Али Хаменеи и КСИР выступили с угрозами в адрес Израиля

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим, начавший войну, не останется невредимым и столкнется с последствиями своих преступлений, иранцы должна быть уверены, что ответ не будет половинчатым".

Корпус стражей исламской революции (КСИР) также опубликовал официальное заявление: "Мы дадим сокрушительный и точный ответ".

"Ответная операция" названа иранскими властями "Правдивое обещание 3".