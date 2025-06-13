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Ближний Восток

Али Хаменеи и КСИР выступили с угрозами в адрес Израиля

Иран
время публикации: 13 июня 2025 г., 21:53 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 21:53
Али Хаменеи и КСИР выступили с угрозами в адрес Израиля
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим, начавший войну, не останется невредимым и столкнется с последствиями своих преступлений, иранцы должна быть уверены, что ответ не будет половинчатым".

Корпус стражей исламской революции (КСИР) также опубликовал официальное заявление: "Мы дадим сокрушительный и точный ответ".

"Ответная операция" названа иранскими властями "Правдивое обещание 3".

Ближний Восток
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