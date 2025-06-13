Reuters: Израиль уничтожает иранское военное руководство

Агентство Reuters передает, что израильские ВВС атаковали не только ядерные и военные объекты в Иране, но также точечно атаковали военное руководство Ирана.

Информация о том, кто из военных чиновников и командиров был уничтожен, уточняется.

Ранее агентство Sabereen News, ассоциированное с проиранскими силами в Ираке, опубликовало снимок последствий удара по квартире на верхнем этаже многоэтажного здания в Тегеране. Предварительно: целью мог быть начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.

Израильский сайт Ynet пишет: "Высока вероятность того, что иранское военное руководство, включая начальника генерального штаба и ведущих ученых ядерщиков, было ликвидировано в ходе первого удара, нанесенного армией обороны Израиля по Ирану".