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Ближний Восток

Reuters: Израиль уничтожает иранское военное руководство

время публикации: 13 июня 2025 г., 04:21 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 04:45
Тегеран, 13 июня 2025 года
AP Photo
Reuters: Израиль уничтожает иранское военное руководство
AP Photo/Vahid Salemi

Агентство Reuters передает, что израильские ВВС атаковали не только ядерные и военные объекты в Иране, но также точечно атаковали военное руководство Ирана.

Информация о том, кто из военных чиновников и командиров был уничтожен, уточняется.

Ранее агентство Sabereen News, ассоциированное с проиранскими силами в Ираке, опубликовало снимок последствий удара по квартире на верхнем этаже многоэтажного здания в Тегеране. Предварительно: целью мог быть начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.

Израильский сайт Ynet пишет: "Высока вероятность того, что иранское военное руководство, включая начальника генерального штаба и ведущих ученых ядерщиков, было ликвидировано в ходе первого удара, нанесенного армией обороны Израиля по Ирану".

Ближний Восток
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