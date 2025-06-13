Reuters: Израиль уничтожает иранское военное руководство
время публикации: 13 июня 2025 г., 04:21 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 04:45
Агентство Reuters передает, что израильские ВВС атаковали не только ядерные и военные объекты в Иране, но также точечно атаковали военное руководство Ирана.
Информация о том, кто из военных чиновников и командиров был уничтожен, уточняется.
Ранее агентство Sabereen News, ассоциированное с проиранскими силами в Ираке, опубликовало снимок последствий удара по квартире на верхнем этаже многоэтажного здания в Тегеране. Предварительно: целью мог быть начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.
Израильский сайт Ynet пишет: "Высока вероятность того, что иранское военное руководство, включая начальника генерального штаба и ведущих ученых ядерщиков, было ликвидировано в ходе первого удара, нанесенного армией обороны Израиля по Ирану".