Иордания: "Мы не позволяли и не позволим превратить нас в поле боя"
время публикации: 13 июня 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 07:14
Правительство Иордании объявило на фоне израильских ударов по Ирану, что не позволяло и не позволит использовать свое воздушное пространство.
"Мы не позволим превращать нас в поле боя", - говорится в заявлении.
Напомним, что с начала войны размещенные в Иордании американские системы ПРО периодически перехватывали ракеты и БПЛА, выпущенные по Израилю из Йемена и Ирака.