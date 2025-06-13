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Ближний Восток

Иордания: "Мы не позволяли и не позволим превратить нас в поле боя"

Иордания
время публикации: 13 июня 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 07:14
Иордания: "Мы не позволяли и не позволим превратить нас в поле боя"
AP Photo/Mohammad Hannon

Правительство Иордании объявило на фоне израильских ударов по Ирану, что не позволяло и не позволит использовать свое воздушное пространство.

"Мы не позволим превращать нас в поле боя", - говорится в заявлении.

Напомним, что с начала войны размещенные в Иордании американские системы ПРО периодически перехватывали ракеты и БПЛА, выпущенные по Израилю из Йемена и Ирака.

Ближний Восток
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