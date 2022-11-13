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    Ближний Восток

    Теракт в центре Стамбула, есть убитые и раненые

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    Взрыв в центре Стамбула, поступают сообщения о множестве пострадавших
    AP Photo/Lefteris Pitarakis

    В воскресенье, 13 ноября, в центре Стамбула прогремел взрыв. На место происшествия прибывают машины скорой помощи. Район оцеплен полицией.

    Поступают первые сообщения об убитых и раненых. Губернатор Стамбула Ерликай Али сообщил, что в результате взрыва погибли не менее 6 человек и 53 были ранены, эти цифры могут измениться, так как на месте взрыва продолжают работать спасательные службы.

    Турецкий телеканал NTV передает, что взрыв прогремел на улице Истикляль, выходящей к площади Таксим. В этом районе обычно много туристов.

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    Судя по распространенной в социальных сетях записи камеры наблюдения, речь идет о теракте-самоубийстве: мужчина привел в действие взрывное устройство, закрепленное на его теле.

    Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что сотрудники консульства в Стамбуле проверяют, есть ли среди пострадавших в результате взрыва граждане Израиля. Спустя час из консульства сообщили, что на данный момент им не удалось обнаружить среди пострадавших израильтян.

    14-й канал израильского телевидения передал, что на данный момент одна гражданка Израиля, находящаяся в Стамбуле, считается "не вышедшей на связь". Вскоре сотрудники консульства передали в Иерусалим, что связь с туристкой установлена.

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    На сайте турецкого телеканала NTV появилось сообщение о том, что Совет по радио и телевидению (RTÜK) наложил запрет на публикацию данных о взрыве и трансляцию видеоизображений с места происшествия. Выпущен также судебный запрет на публикацию подробностей, касающихся взрыва и расследования.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что взрыв в Стамбуле был терактом. Сайт турецкого телеканала NTV отмечает, что заявление было сделано президентом в аэропорту перед вылетом в Индонезию с официальным визитом. Эрдоган назвал теракт попыткой "захватить Турцию" с помощью террора. Он пообещал, что все причастные к этому нападению будут установлены и понесут наказание.

    "Есть признаки того, что к этому теракту причастна женщина. Продолжается изучение камер наблюдения", - отметил Эрдоган.

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    Информация уточняется.

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