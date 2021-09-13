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NEWSru.co.il :: Ближний Восток13 сентября 2021 г., 15:48

В Шарм аш-Шейхе проходит встреча Беннета и ас-Сиси

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В Шарм аш-Шейхе проходит встреча Беннета и ас-Сиси

Днем в понедельник, 13 сентября, в Шарм аш-Шейхе встретились глава израильского правительства Нафтали Беннет и президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси.

Это первый официальный и публичный визит главы израильского правительства в Египет за последние 11 лет.

Первыми о встрече объявили египетские СМИ со ссылкой на официальные источники. При этом в Израиле дата и место встречи не афишировались.

В ходе встречи Беннет и ас-Сиси должны обсудить отношения между Израилем и Палестинской автономией, а также способы предотвращения эскалации на границе с сектором Газы.


Израильским СМИ стало известно, что Беннета в Египет сопровождал Ярон Блюм, координатор по делам пленных и пропавших без вести. На основании этой информации журналисты делают вывод о том, что одной из тем переговоров была сделка по обмену пленными с ХАМАСом. Однако эти данные пока не подтверждены ни одним официальным источником.

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