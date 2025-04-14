ЕС введет санкции против тюремщиков и судейских в Иране

Министры иностранных дел Европейского Союза сообщили, что подвергнут санкциям семерых граждан Иран и две иранские организации, которые причастны к арестам граждан входящих в ЕС государств.

Согласно Reuters, список включает директора известной тяжелым режимом тегеранской тюрьмы "Эвин", где содержатся политические заключенные, несколько судей и других представителей судебной системы, а также тюрьма в Ширазе.

Западные страны заявляют, что иранская практика арестов иностранцев по сути, является взятием заложников с целью усиления в дальнейшем своих позиций на переговорах. Нередко у задерживаемых есть и иранское гражданство, что осложняет борьбу за их освобождение.