Опрос в ПА: ХАМАС популярней ФАТХа, более 70% поддерживают создание вооруженных бригад типа "Львиного логова"

Палестинский центр политических исследований в сотрудничестве с отделением "Фонда Конрада Аденауэра" в Рамалле провел опрос общественного мнения, который показал, что большинство жителей Палестинской автономии отдают предпочтение ХАМАСу, а не ФАТХу. Опрос проводился 7-10 декабря 2022 года.

Так, например, при ответе на вопрос "За кого бы вы голосовали на президентских выборах, если бы они состоялись сейчас?" только 36% назвали лидера ФАТХа Махмуда Аббаса (нынешнего председателя ПА) и 54% назвали главу политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийю.

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При этом более трех четвертей участников опроса заявили, что Аббас должен уйти со своего "президентского" поста и объявить новые выборы, и только в случае победы на выборах может продолжить занимать этот пост. 73% недовольны деятельностью Аббаса в настоящий период.

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69% респондентов поддерживают призыв к скорому проведению всеобщих парламентских и президентских выборов в Палестинской автономии (Западный берег и сектор Газы).

В то же время 78% считают, что правительству Мухаммада аш-Штайэ не удастся добиться примирения и провести законодательные и президентские выборы на Западном берегу и в секторе Газы.

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81% опрошенных считают, что в учреждениях Палестинской автономии процветает коррупция.

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Более 70% поддерживают создание вооруженных бригад, таких как "Львиное логово" в Шхеме, не подчиняющихся приказам Палестинской администрации и не входящих в состав официальных силовых структур.

Подавляющее большинство (87%) говорит, что Палестинская администрация не имеет права арестовывать "участников сопротивления" на Западном берегу, препятствуя их действиям против израильтян.

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Опрос также показал растущее неприятие в ПА так называемого "решения о двух государствах для двух народов", сообщает агентство Safa.