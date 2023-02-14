Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали около 37000 человек
По состоянию на 14 февраля, Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) подтверждало гибель в этой стране около 32000 человек в результате серии землетрясений. Свыше 81000 получили ранения и травмы. Обрушились или были значительно повреждены около 25000 зданий. Тысячи людей были спасены из-под завалов. Более 158 тысяч были эвакуированы.
Власти Сирии заявляют о более 2000 погибших и тысячах пострадавших в результате серии землетрясений, которые ощущались на севере страны. Но мониторинговая группа SOHR заявляет о примерно 5300 погибших (учитываются также жертвы на территориях, не контролируемых режимом Башара Асада) и свыше 6000 раненых и травмированных. По оценке SOHR, с учетом пропавших без вести, число жертв превысит 7000. За последние двое суток новых данных по Сирии не поступало.
Таким образом, в общей сложности в Турции и Сирии жертвами землетрясений стали более 37000 человек.
Поисково-спасательные работы в основном завершены. Только в Турции из-под завалов были спасены около 8000 человек. Иностранные миссии покидают зону землетрясения.
СЕРИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 6-7.02.2023
6 февраля на юге Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр подземных толчков находился в 37 километрах от Газиантепа, население которого составляет около 1,7 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
После первого мощного землетрясения последовали тысячи повторных подземных толчков. Причем подземные толчки ощущались не только на юге, но также в центре и на востоке Турции.
ПОСЛЕДСТВИЯ
Обрушились тысячи домов в десяти турецких провинциях, в их числе Адана, Адьянман, Дияабакир, Газиантеп, Хатай, Килис, Малатайя, Османийе, Санлиурфа, а также в сирийском городе Алеппо. Общее число пострадавших от землетрясения – около 13 миллионов человек.
Аэропорт "Хатай" на юго-востоке Турции выведен из строя из-за разрушения взлетно-посадочной полосы.
Разрушены дороги на юге Турции. Повреждены тысячи автомобилей.
САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В РЕГИОНЕ В ПРОШЛОМ
По оценке властей Турции, нынешнее землетрясение самое разрушительное за последнее столетие.
Ранее таковым считалось землетрясение в Турции 27 декабря 1939 года, когда погибли около 33 тысяч человек.
В 1999 году жертвами землетрясения в Измите стали более 17 тысяч человек. В том же году землетрясение в Дзюдже унесло жизни почти 900 человек.