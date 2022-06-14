Названы даты поездки Байдена на Ближний Восток, в программе визита: Израиль, Палестинская автономия, Саудовская Аравия

Во вторник, 14 июня, Белый дом официально объявил, что президент США Джо Байден 13-16 июля совершит поездку по ближневосточному региону. Это будет первый визит Байдена на Ближний Восток в качестве президента США.

В программе визита: Израиль, Палестинская автономия, Саудовская Аравия.

В Израиле и ПА Байден будет находиться 13-15 июля. Затем он отправится в Саудовскую Аравию.

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Байден проведет встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и председателем ПА Махмудом Аббасом.

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В Саудовской Аравии планируется участие Байдена в саммите лидеров Совета сотрудничества стран Персидского залива, который объединяет Саудовскую Аравию, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн и Катар.

Ранее американский телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники сообщал, что в программе визита встреча Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом. Информация подтверждена высокопоставленным представителем администрации США.

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На прошлой неделе Байден заявил NBC, что, если он встретится с Мухаммадом бин Салманом, то обсудит с ним возможности для улучшения саудовско-израильских отношений.

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Отметим, что ранее Джо Байден весьма негативно отзывался о Мухаммаде бин Салмане. Это было связано с отчетами американской разведки по поводу того, что наследный принц был "заказчиком" убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.