ХАМАС оправдывается, "Хизбалла" мстит, Байден сомневается. Ближневосточный обзор

После ликвидации генерала "Хизбаллы" начало полномасштабной войны между Израилем и этим ливанским движением стало казаться совсем близким. "Хизбалла" активно мстит. То, как развиваются события, вызывает опасения у Вашингтона и его партнеров. Новый виток эскалации на Ближнем Востоке нанесет серьезный удар по администрации президента Джо Байдена накануне выборов в США. Это может также может быть воспринято как фиаско внешней политики президента Франции Эммануэля Макрона. И Вашингтон, и Париж активизируют свои посреднические усилия в регионе, но пока безуспешно. В частности, Байден был вынужден признать, что не ждет скорого прекращения огня в секторе Газы. Ответственность за это Вашингтон публично возлагает на ХАМАС, заставляя лидеров движения оправдываться. Для израильского руководства это стало хоть небольшой, но все же дипломатической победой. Вопрос в том, как будут развиваться события дальше.

Марианна Беленькая, The News of Israel

ХАМАС оправдывается

Ни ХАМАС, ни Израиль не хотят выглядеть виновными в срыве переговоров по прекращению огня на основе трехэтапного плана, озвученного в конце мая президентом США Джо Байденом.

Напомним, изначально утверждалось, что в основе заявления Байдена лежат израильские предложения о прекращении огня. В Израиле это официально не подтверждали, но и не опровергали. "На повестке дня есть предложение по сделке, утвержденное кабинетом войны. Ее общие контуры совпадают с тем, что озвучил президент США Джо Байден, есть нюансы, которые отличаются, однако нет смысла входить в технические детали до тех пор, пока нет положительного ответа от ХАМАСа", – сказал советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман в эфире радиостанции КАН РЭКА 7 июня. Однако тезис о том, что Израиль согласен с планом Байдена вошел в резолюцию СБ ООН, принятую в этот понедельник. В тексте также были призывы к ХАМАСу принять этот план, и к обеим сторонам конфликта – приступить к его реализации без промедлений и условий.

Резолюция из семи пунктов была принята почти единогласно – 14 голосами "за". Россия воздержалась, объяснив это тем, что предложения США не имеют четких контуров. Однако правом вето Москва не воспользовалась, в том числе и потому, что большинство арабских стран высказались в поддержку резолюции. А в вопросах, связанных с палестино-израильским конфликтом, Россия четко действует в арабском фарватере. Позицию арабов сформулировал постпред Алжира при ООН Амар Бенджама: текст резолюции "не идеален, но он дает палестинцам проблеск надежды, поскольку альтернатива – продолжающиеся убийства и страдания".

Израиль принятую резолюцию раскритиковал, так как в принципе не согласен с формулировками, которые обязывают его к постоянному прекращения огня. ХАМАС, напротив, приветствовал, что дало посредникам надежду, что движение согласится на план Байдена. В частности, то, что дело только за ХАМАС, всячески подчеркивал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе начавшейся в понедельник уже восьмой с 7 октября поездки на Ближний Восток.

Долгожданный ответ ХАМАС и присоединившегося к нему "Исламского джихада" был передан посредникам на следующие сутки после принятия резолюции Совбеза ООН. Лидеры этих двух движений Исмаил Ханийя и Зияд ан-Нахала опубликовали совместное заявление, в котором подчеркивалась "готовность действовать позитивно" ради достижения соглашения о прекращении войны с учетом интересов палестинского народа. Под этим подразумевалась необходимость "прекращения агрессии" против сектора Газы и вывода оттуда всех израильских сил.

Собственно эти два условия уже давно и неизменно звучат во всех требованиях ХАМАСа – меняются лишь нюансы. В этот раз, согласно информации агентства Reuters, ХАМАС хочет получить от США письменные гарантии постоянного прекращения огня и вывода израильских войск из сектора Газы. А газета "Гаарец" добавляет, что "представленные поправки призваны гарантировать, что вывод войск и прекращение огня будут установлены на первом этапе, и что Израиль не сможет уклониться от выполнения всех этапов соглашения и вернуться к сражению, как только все заложники будут освобождены". Кроме того, ХАМАС хочет добавить к гарантам сделки – Китай, Турцию и Россию.

Сразу после передачи ХАМАСом ответа посредникам в Израиле заявили, что палестинцы внесли существенные изменения в предложения Байдена, а значит – они его не принимают. В ХАМАСе это поспешили опровергнуть. Так, к примеру, один из источников в руководстве этой организации сообщил газете "Аш-Шарк аль-Аусат", что никаких правок, которые бы нанесли ущерб предложению Байдена, никто не вносил и все замечания – обсуждаемы, кроме двух принципиальных пунктов. Тех самых – что уже упомянуты выше – про прекращение войны и вывод войск. Одновременно в ХАМАСе заявили, что в то время, как Вашингтон повторяет, что Израиль одобрил план Байдена, никто не слышал публичного подтверждения этого факта из уст израильских чиновников. И действительно Израиль отказывается брать на себя обязательства заканчивать войну до тех пор, пока не "уничтожен военный и политический потенциал ХАМАСа" и не возвращены все похищенные. Т.е. каждая из сторон настаивает своем и торг продолжается, также как и борьба за дипломатическую поддержку. Но на этой неделе раунд оказался за Израилем.

С позицией Израиля согласились США и их союзники. Так в проекте коммюнике проходящего в Италии 13-15 июня саммита G7 повторяется призыв к ХАМАСу принять предложение Байдена. Сам президент США перед началом саммита заявил, что он еще не потерял надежду на прекращение огня в секторе Газа, но "ХАМАС должен действовать". В то же время, на вопрос журналистов – "скоро ли будет прекращения огня", Байден ответил: "нет".

Тем не менее, США вместе с Египтом и Катаром продолжают работать над достижением соглашения о прекращении огня. По словам Энтони Блинкена, часть предложений ХАМАСа вполне может быть стать темой для переговоров, но часть неприемлема. При этом США дают понять, что ждут большего давления на ХАМАС со стороны арабских посредников.

Впрочем, все это не отменяет требований к Израилю по облегчению гуманитарной ситуации в секторе Газы, как и требований, наконец, определиться с планом "на день после войны".

"Хизбалла" мстит

На фоне провисания планов продвинуть план Байдена о прекращении огня в секторе Газы, под вопросом и попытки Вашингтона и других игроков снизить напряженность на ливано-израильской границе, где ситуация вот-вот может выйти из-под контроля.

Напомним, что ливанское движение "Хизбалла" начало обстрел израильской территории 8 октября в знак поддержки ХАМАСа. В "Хизбалле" подчеркивают, что не прекратят атаки до тех пор, пока Израиль не остановит войну в секторе Газы.

На этой неделе "Хизбалла" побила очередной рекорд по числу обстрелов израильской территории. Это стало ответом на ликвидацию Израилем четырех боевиков "Хизбаллы". Среди них был Талиб Сами Абдалла (Абу Талиб), командир подразделения "Ан-Наср", отвечающего за центральный участок ливано-израильской границы. Региональные СМИ подчеркивают, что это самый высокопоставленный член "Хизбаллы" из более 300 ликвидированных Израилем за восемь месяцев войны.

Смерть Абу Талиба оплакали все так называемые "силы сопротивления": ХАМАС, иракские шиитские отряды и йеменские хуситы. В соцсетях, связанных с "Хизбаллой", появились фотографии Абу Талиба вместе с Касемом Сулеймани – бывшим командующим иранских сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который был убит американцами в 2020 году, а также его преемником Эсмаилом Каани. И это определенно указывает на высокий статус покойного.

Арабские СМИ сравнили смерть Абу Талиба с гибелью генерала КСИР Мохаммада Резы Захеда во время израильской атаки по зданию на территории иранского генконсульства в Дамаске в апреле. Тегеран не смог оставить это без ответа, и в свою очередь нанес удар по Израилю. Тогда в регионе опасались, что эскалация между Израилем и Ираном может перерасти в большую региональную войну, но в итоге все завершилось демонстрацией силы с обеих сторон. Тегеран и Иерусалим воздержались от перехода красной черты.

Однако ситуация на ливано-израильской границе гораздо более зыбкая. Число жертв и пострадавших постоянно нарастает, в том числе и среди гражданского населения с обеих сторон, не говоря уже об ущербе для экономик двух стран. Десятки тысяч человек и в Израиле, и в Ливане покинули свои дома, остановлены сельхозработы, горят леса и поля.

Кроме того, похоже Иран дал "Хизбалле", как и другим силам сопротивления карт-бланш наращивать давление на Израиль, постепенно втягивая в его в еще один серьезный конфликт. Это происходит на очередном витке напряженности между Тегераном и Западом. Иран также внимательно наблюдает, в какую сторону развиваются события вокруг сектора Газы и в целом региональный и международный расклад. Иранцы учитывают, что эпоха президента Байдена может скоро завершиться, да и настрой европейцев сейчас не в пользу Тегерана.

Впрочем, сама "Хизбалла" по-прежнему не готова стать виновной в глазах ливанцев за войну с Израилем, другое дело, если израильская сторона будет вынуждена первой перейти опасную черту. А разговоры о том, что Израиль должен переключить свое внимание с ХАМАСа на "Хизбаллу", звучат все громче, в том числе и внутри израильского военного руководства. Впрочем, пока Израиль не отказывается от ранее обозначенной цели – продолжение военной операции в секторе Газы в районе Рафиаха.

Везде выборы

Однако время для решения по Ливану постепенно истекает. И это понимают посредники. Еще одна война с потенциально высокими потерями и гуманитарным кризисом им не нужна. Тем более сейчас. Это очевидно не то, с чем хочет пойти на президентские выборы в ноябре президент Байден.

Не заинтересованы в таком сценарии и во Франции, которая считает себя традиционно ответственной за судьбу Ливана. В последние месяцы Париж потратил немало сил для решения как внутренних проблем Ливана, так и для деэскалации конфликта между Израилем с "Хизбаллой". Правда, в обоих случаях пока безуспешно. Но своих попыток президент Франции Эммануэль Макрон не оставляет. Ему тоже нужны политические бонусы в преддверии намеченных на конец июня парламентских выборов.

В начале месяца Макрон сам неожиданно для всех объявил о роспуске Национальной ассамблеи после того, как на выборах в Европарламент во Франции победу одержало ультраправое Национальное объединение Марин Ле Пен. Однако не факт, что решение Макрона окажется удачным для него самого и его партии. Результаты выборов в парламент могут изменить расклад сил в парламенте и привести к новым фигурам в правительстве. И хотя Франция республика президентская, ее внутренняя и внешняя политика все равно будут скорректированы. В том числе, возможно и отношение Парижа к войне на Ближнем Востоке. Так, эта тема была совсем недавно в центре дебатов на выборах в Европарламент, а также становилась поводом для конфликтов на заседаниях Национальной ассамблеи.

На этом фоне Макрон сообщил во время саммита G7, что Франция, США и Израиль будут работать в трехстороннем формате над французской "дорожной картой" по сдерживанию напряженности на ливано-израильской границе. Аналогичный механизм будет создан и с Бейрутом.

До сих пор Париж и Вашингтон продвигали собственные планы по нормализации ситуации, в чем-то они совпадали, но каждый действовал в своих интересах. Теперь, кажется, пришло время объединить усилия.

Было заявлено, что работа будет идти на основе французского плана.

Он предусматривает, в частности, прекращение насилия с обеих сторон и отвод "Сил Радуана" (спецназ "Хизбаллы") и других вооруженных группировок на 10 км от границы с Израилем. Временным силам Организации Объединенных Наций в Ливане (UNIFIL) будет предоставлена ​​полная свобода передвижения в регионе.

Однако, как выяснилось в пятницу, Израиль своего согласия на создания трехстороннего формата не давал. Министр обороны Израиля Йоав Галант резко раскритиковал отношение Парижа к войне в секторе Газы. По его словам, Франция проявила враждебность по отношению к Израилю, "открыто игнорируя зверства, совершенные террористами ХАМАСа". И в целом в Иерусалиме дали понять, что в целом доверяют больше США в ливанском вопросе, как и в палестинском. В этом Израиль совпадает с "Хизбаллой" там также намекали, что больше полагаются на слово Вашингтона, чем Парижа. Но тут нужно понимать, что в целом позиции США и Франции совпадают. В том числе они едины в желании укрепить ливанскую армию. Хотя практической стороной этого вопроса в первую очередь занимаются США.

На этой неделе Вашингтон посетил командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун. Еще ранее он обращался к США, Евросоюзу и арабским монархиям за дополнительным финансированием для ливанских военных. Однако выделять деньги никто не торопится, учитывая, что Ливан не может преодолеть политический кризис. В стране больше года не могут выбрать президента, соответственно правительство пребывает во временном статусе, никто не решает экономических проблем. В свете угрозы войны между Израилем и "Хизбаллой" Ауну дали понять, что финансирование для армии постараются найти. Но пока до реализации плана по превращению ливанской армии в буфер между "Хизбаллой" и Израилем еще очень далеко. Сомнительно, что с этим справятся и миротворцы ООН. По крайней мере до сих пор им это не удавалось. А кроме того, "Хизбалла", как не раз заявлялось – не остановится до решения ситуации вокруг сектора Газы.

На вопрос, как будет разорван этот круг – кажется, нет ответа.