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Ближний Восток

New York Times: Иран намеревался выпустить не менее 1000 баллистических ракет по Израилю

Иран
время публикации: 14 июня 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 10:45
Иран намеревался выпустить не менее 1000 баллистических ракет по Израилю
Yonatan SIndel/Flash90

The New York Times сообщает, что Иран намеревался выпустить не менее 1000 баллистических ракет по Израилю в ответ на удар по его ядерным объектам, однако не смог осуществить свой план из-за ущерба, причиненного его ракетному арсеналу.

Об этом американской газете сообщили два источника в Корпусе стражей исламской революции. Согласно источникам, именно поэтому Иран в каждом из первых ударов по Израилю задействовал не более 100 ракет.

Ближний Восток
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