New York Times: Иран намеревался выпустить не менее 1000 баллистических ракет по Израилю
время публикации: 14 июня 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 10:45
The New York Times сообщает, что Иран намеревался выпустить не менее 1000 баллистических ракет по Израилю в ответ на удар по его ядерным объектам, однако не смог осуществить свой план из-за ущерба, причиненного его ракетному арсеналу.
Об этом американской газете сообщили два источника в Корпусе стражей исламской революции. Согласно источникам, именно поэтому Иран в каждом из первых ударов по Израилю задействовал не более 100 ракет.