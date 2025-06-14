New York Times: Иран намеревался выпустить не менее 1000 баллистических ракет по Израилю

The New York Times сообщает, что Иран намеревался выпустить не менее 1000 баллистических ракет по Израилю в ответ на удар по его ядерным объектам, однако не смог осуществить свой план из-за ущерба, причиненного его ракетному арсеналу.

Об этом американской газете сообщили два источника в Корпусе стражей исламской революции. Согласно источникам, именно поэтому Иран в каждом из первых ударов по Израилю задействовал не более 100 ракет.