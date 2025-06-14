ВВС ЦАХАЛа атаковали в Иране военный комплекс Парчин и другие объекты

Иранские блогеры сообщают, что израильские ВВС нанесли удар по военно-промышленному комплексу Парчин, примерно в 30 километрах к югу от Тегерана.

Комплекс Парчин связан с производством ракет и ядерными исследованиями. Он состоит из множества зданий и испытательных площадок для разработки и испытаний боеприпасов и взрывчатых веществ. СМИ сообщали, что один из объектов на территории комплекса задействован в ядерной программе Ирана.

Кроме того, ВВС Израиля нанесли удары по объекту 216-й бронетанковой бригады сухопутных войск Ирана в провинции Зенджан.