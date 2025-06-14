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Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа атаковали в Иране военный комплекс Парчин и другие объекты

время публикации: 14 июня 2025 г., 05:28 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 05:35
ВВС ЦАХАЛа атаковали в Иране военный комплекс Парчин и другие объекты
Ofer Zidon/Flash90

Иранские блогеры сообщают, что израильские ВВС нанесли удар по военно-промышленному комплексу Парчин, примерно в 30 километрах к югу от Тегерана.

Комплекс Парчин связан с производством ракет и ядерными исследованиями. Он состоит из множества зданий и испытательных площадок для разработки и испытаний боеприпасов и взрывчатых веществ. СМИ сообщали, что один из объектов на территории комплекса задействован в ядерной программе Ирана.

Кроме того, ВВС Израиля нанесли удары по объекту 216-й бронетанковой бригады сухопутных войск Ирана в провинции Зенджан.

Ближний Восток
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