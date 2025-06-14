x
14 июня 2025
|
последняя новость: 01:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 июня 2025
|
14 июня 2025
|
последняя новость: 01:26
15 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Иране задержаны 18 подозреваемых в антигосударственной пропаганде и поддержке Израиля

Иран
время публикации: 14 июня 2025 г., 23:53 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 00:08
В Иране задержаны 18 подозреваемых в антигосударственной пропаганде и поддержке Израиля
AP Photo/Vahid Salemi

На фоне израильских атак по обвинению в антигосударственной пропаганде в интернете и поддержку Израиля в Иране задержаны не менее 18 человек, передает иранское агентство Tasnim.

В публикации со ссылкой на организацию разведки военного командования провинции Исфахан в центральной части Ирана сказано: "На фоне атак израильского режима по регионам страны разведка сообщила о задержании 16 человек, занимавшихся распространением слухов, по обвинению в введении общественности в заблуждение в интернет-пространстве, пропаганде против режима и оскорбления мучеников за веру".

Также Tasnim сообщает, что в юго-восточной иранской провинции Керман за поддержку действий Израиля и распространение слухов в интернете задержаны двое иранцев.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook