В Иране задержаны 18 подозреваемых в антигосударственной пропаганде и поддержке Израиля

На фоне израильских атак по обвинению в антигосударственной пропаганде в интернете и поддержку Израиля в Иране задержаны не менее 18 человек, передает иранское агентство Tasnim.

В публикации со ссылкой на организацию разведки военного командования провинции Исфахан в центральной части Ирана сказано: "На фоне атак израильского режима по регионам страны разведка сообщила о задержании 16 человек, занимавшихся распространением слухов, по обвинению в введении общественности в заблуждение в интернет-пространстве, пропаганде против режима и оскорбления мучеников за веру".

Также Tasnim сообщает, что в юго-восточной иранской провинции Керман за поддержку действий Израиля и распространение слухов в интернете задержаны двое иранцев.