Директор SOHR: в Масьяфе мирные граждане, вероятно, погибли в результате действий сирийских ПВО
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Основатель и директор базирующейся в Лондоне мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) Осама Сулейман, комментируя удар израильских ВВС по целям в районе Масьяфа, пишет, что мирные граждане, по всей видимости, погибли в результате действий сирийских ПВО.
При этом он отмечает, что батарея С-300 бездействовала.
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Судя по имеющейся информации, удары были нанесены по иранским объектам.
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Сулейман заявляет, что сирийские граждане стали заложниками ирано-израильской войны, которая ведется на территории Сирии.
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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 Мая 2022
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