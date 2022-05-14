Директор SOHR: в Масьяфе мирные граждане, вероятно, погибли в результате действий сирийских ПВО

Основатель и директор базирующейся в Лондоне мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) Осама Сулейман, комментируя удар израильских ВВС по целям в районе Масьяфа, пишет, что мирные граждане, по всей видимости, погибли в результате действий сирийских ПВО.

При этом он отмечает, что батарея С-300 бездействовала.

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Судя по имеющейся информации, удары были нанесены по иранским объектам.

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Сулейман заявляет, что сирийские граждане стали заложниками ирано-израильской войны, которая ведется на территории Сирии.