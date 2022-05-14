adv_07 m_ar_top_1
adv_08 ar_top_1
Иерусалим:
13 - 28°
Тель-Авив:
16 - 24°
Эйлат:
20 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
adv_09 m_ar_top_2
adv_06 ar_top_2
Ближний Восток

Директор SOHR: в Масьяфе мирные граждане, вероятно, погибли в результате действий сирийских ПВО

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
Директор SOHR: в Масьяфе мирные граждане, вероятно, погибли в результате действий сирийских ПВО
SANA via AP

Основатель и директор базирующейся в Лондоне мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) Осама Сулейман, комментируя удар израильских ВВС по целям в районе Масьяфа, пишет, что мирные граждане, по всей видимости, погибли в результате действий сирийских ПВО.

При этом он отмечает, что батарея С-300 бездействовала.

adv_10 incontent_1

Судя по имеющейся информации, удары были нанесены по иранским объектам.

adv_11 m_ar_1

Сулейман заявляет, что сирийские граждане стали заложниками ирано-израильской войны, которая ведется на территории Сирии.

adv_12 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 Мая 2022
SANA: военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по целям в районе города Масьяф
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex
adv_15 ar_right_wwh
adv_16 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

01:02 Директор SOHR: в Масьяфе мирные граждане, вероятно, погибли в результате действий сирийских ПВО
00:38 Умер мужчина, пострадавший в результате пожара в Нетании
00:01 Axios: США заявили протест в связи с действиями полиции Израиля во время похорон журналистки "Аль-Джазиры"
22:45 ООН: с начала войны России против Украины на украинской территории погибли около 3580 гражданских
20:49 В Киеве начался первый суд над российским военным, обвиняемым в убийстве мирного жителя
19:44 Боевое крыло "Исламского джихада" взяло на себя ответственность за гибель бойца ЯМАМ
19:15 ЦАХАЛ сообщил о предотвращенной попытке теракта возле Бейт-Эля. ВИДЕО
17:56 В Эйлате утонул 60-летний мужчина
17:52 В Акко в результате огнестрельного ранения погиб мужчина
15:49 Скончался президент ОАЭ Халифа бин Заид аль-Нахайян
adv_17 ar_right_2
adv_18 ar_right_3
adv_19 ar_right_4
adv_20 ar_right_5