The New York Times: Иран через месяц сможет создать первую атомную бомбу

Примерно через месяц Иран получит достаточно обогащенного урана для создания первой атомной бомбы и может использовать это для оказания давления на США, чтобы добиться новой выгодной "ядерной сделки", пишет The New York Times.

Отмечается, что для создания второй атомной бомбы Ирану потребуется около трех месяцев, для создания третьей – менее пяти месяцев.

Этот вывод сделан группой Institute for Science and International Security на основе последних отчетов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Ведущий автор отчета: Дэвид Олбрайт.

Тегеран продолжает заявлять, что не намерен создавать арсенал ядерного оружия. Но Олбрайт предупреждает, что действия Ирана свидетельствуют о стремлении президента Ирана Эбрагима Раиси добиваться новых, более благоприятных условий на переговорах по возобновлению сделки 2015 года, из которой США вышли при президенте Дональде Трампе.

Представители администрации нынешнего президента США Джо Байдена этот отчет пока не комментируют.

12 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава Организации по атомной энергии Исламской республики Иран Мохаммад Эслами объявили о достижении соглашения о восстановлении контроля МАГАТЭ над объектами ядерной отрасли Ирана.

Напомним, что Иран назвал политически мотивированным последний отчет МАГАТЭ, в котором агентство обвинило режим аятолл в отказе от сотрудничества, а также выразило недоумение неполадками камер слежения на ядерных объектах. МАГАТЭ также призвало официальный Тегеран объяснить, откуда взялись следы урана на объектах, якобы не относящихся к ядерной программе.

Переговоры продолжатся в Вене на очередной сессии МАГАТЭ, в которой примет участие и иранская делегация. Однако, по сути, нынешнее соглашение повторяет то, что было достигнуто в феврале 2021 года, когда агентство согласилось, чтобы Иран, по сути, следил сам за собой, и инспекторы были лишены допуска на объекты.

7 сентября агентство Bloomberg публиковало выдержки из квартального отчета МАГАТЭ, в котором говорилось, что в последнее время резервы высокообогащенного урана в Иране выросли в четыре раза. Согласно отчету МАГАТЭ, неделю назад Иран располагал 10 килограммами урана, обогащенного до 60% (в мае этого года сообщалось о 2,4 кг такого урана в Иране). Кроме того, за тот же период запасы обогащенного на 20% урана выросли с 62,8 кг до 84,3 кг.