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NEWSru.co.il :: Ближний Восток14 сентября 2021 г., 23:13

OCCRP: три тонны селитры, взорвавшейся в порту Бейрута, принадлежали украинскому бизнесмену

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OCCRP: три тонны селитры, взорвавшейся в порту Бейрута, принадлежали украинскому бизнесмену

Во вторник, 14 сентября, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал отчет по итогам расследования, которое должно было ответь на вопрос: кому принадлежали тонны аммиачной селитры, взорвавшейся год назад в морском порту Бейрута.

В отчете утверждается, что груз принадлежал украинскому бизнесмену Владимиру Вербонолю и его партнерам.


Авторы отчета пишут, что сразу после взрыва журналисты обнаружили, что в 2013 году 2750 тонн селитры приобрела зарегистрированная в Лондоне компания Savaro Ltd.. Компания намеревалась переправить груз из Грузии на завод про производству взрывчатых веществ в Мозамбике сухогрузом Rhosus. Судно было зафрахтовано Agroblend Exports, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (BVI).

Сухогруз, в итоге, был задержан в порту Бейрута из-за неисправности и долгов.

Издание пишет, что найти истинных владельцев компании Savaro Ltd. оказалось непросто, так как они скрываются за подставными лицами. Еще на начальном этапе расследования журналисты обращались за комментариями к украинскому бизнесмену Владимиру Вербонолю, владельцу одноименной компании в Днепре, но он отрицал, что имеет какое-либо отношение к грузу, хранившемуся в Бейруте.

Исследователи утверждают, что теперь им удалось по документам и "подсказкам", найденным в электронной переписке после ареста сухогруза в Бейруте, проследить всю цепочку и установить, что Savaro Ltd. и Agroblend Exports управляют Вербоноль и его тесть, украинский строительный магнат Николай Алисеенко. После взрыва, утверждают журналисты, оба владельца попытались скрыть следы, указывающие на их связь с взорвавшимся в порту грузом.

В отчете указывается, что британский адвокат компании Savaro Ltd. Ричард Слейд не отреагировал на просьбу прокомментировать данные этого расследования.


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