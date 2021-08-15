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NEWSru.co.il :: Ближний Восток15 августа 2021 г., 04:34

Жертвами взрыва топлива на севере Ливана стали десятки людей

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Жертвами взрыва топлива на севере Ливана стали десятки людей

В ночь на воскресенье, 15 августа, на северо-западе Ливана, в округе Аккар, в результате взрыва топлива погибли не менее 20 человек. По разным данным, от семи до 100 человек пострадали.

Агентство РИА Новости сообщало, что взорвался танкер, перевозивший газ. Агентство ТАСС передавало, что взорвался резервуар для хранения топлива. По сведениям Reuters, взорвался бензовоз.

Информация уточняется.


Отметим, что недавно в округе Аккар велось тушение сильных лесных пожаров.

Ливан в последние месяцы испытывает острый дефицит топлива.

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