SOHR сообщает о втором за последние 48 часов взрыве на складах оружия под Дамаском

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что в ночь на вторник на складах с оружием в северо-восточной части мухафазы Дамаск прогремела серия взрывов.

По данным SOHR, взрывы не были результатом обстрела или авиаудара. Возможна диверсия.

При этом в SOHR подчеркивают, что не уверены в том, кому принадлежат эти склады – "Хизбалле" или регулярной сирийской армии.

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Напомним, что в ночь на 13 августа в районе Дамаска были уничтожены склады ракет, располагавшиеся в горной местности и принадлежавшие проиранским силам. Сирийские государственные СМИ заявили, что склады были уничтожены в результате авиаудара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа, однако директор SOHR Осама Сулейман заявлял, что речь идет о диверсии или об ударе ракетами класса "земля-земля".

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Власти Израиля, как правило, не комментируют сообщения об израильских ударах по целям в Сирии.