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    Ближний Восток

    Датская компания Maersk приостанавила движение судов в районе Баб-эль-Мандебского пролива из-за атак хуситов

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    AP Photo/Michael Sohn

    Датская компания Maersk, одна из крупнейших в мире судоходных компаний, заявила, что приостанавливает движение своих судов в районе Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море с Индийским океаном, после нападений йеменских хуситов (исламистского движения "Ансар Алла").

    Решение руководства Maersk останется в силе неопределенный период времени, "до особого уведомления", говорится в заявлении Maersk.

    Напомним, что об очередном "инциденте" в районе Баб-эль-Мандебского пролива было сообщено 15 декабря. Накануне хуситами был атакован датский контейнеровоз Maersk Gibraltar, а 13-го – нефтехимический танкер Ardmore Encounter, который шел под флагом Маршалловых островов и следовал из Индии в сторону Суэцкого канала. 12 декабря боевиками-хуситами была выпущена ракета по нефтехимическому танкеру Strinda, который шел под флагом Норвегии.

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    Немецкая судоходная компания Hapag-Lloyd заявляет, что также рассматривает возможность приостановки движения судов в районе Баб-эль-Мандебского, но окончательное решение еще не принято.

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