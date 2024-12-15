"Аль-Маядин": ЦАХАЛ контролирует источники пресной воды на юге Сирии

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", заявляет: "ЦАХАЛ взял под контроль важнейшие источники пресной воды на юге Сирии".

Также сообщается, что силы ЦАХАЛа продвинулись вглубь сирийской территории и находятся примерно в 15 км от 1-й трассы, соединяющей Дамаск и Бейрут. Данные сведения указывают на то, что за последние сутки продвижение, если оно и было, не было значительным, так как в пятницу-субботу сирийские источники сообщали, что израильские военные находились в 7-8 км от Катаны, а от этой деревни 7-8 км до 1-й трассы.