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Ближний Восток

"Аль-Маядин": ЦАХАЛ контролирует источники пресной воды на юге Сирии

Сирия
время публикации: 15 декабря 2024 г., 16:48 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 16:48
"Аль-Маядин": ЦАХАЛ контролирует источники пресной воды на юге Сирии
Yonatan Sindel/Flash90

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", заявляет: "ЦАХАЛ взял под контроль важнейшие источники пресной воды на юге Сирии".

Также сообщается, что силы ЦАХАЛа продвинулись вглубь сирийской территории и находятся примерно в 15 км от 1-й трассы, соединяющей Дамаск и Бейрут. Данные сведения указывают на то, что за последние сутки продвижение, если оно и было, не было значительным, так как в пятницу-субботу сирийские источники сообщали, что израильские военные находились в 7-8 км от Катаны, а от этой деревни 7-8 км до 1-й трассы.

Ближний Восток
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