Ливанские СМИ: в результате удара Израиля по жилому дому в Набатии погибли 11 человек

Ливанские СМИ сообщают, что в результате удара, нанесенного вечером 14 февраля ВВС ЦАХАЛа по зданию в Набатии, погибли не менее 11 человек.

Онлайн-издание "Ан-Нашра" пишет, что удар с применением управляемой ракеты был нанесен около 21:30, его целью была квартира в многоэтажном жилом доме на улице Марджаюн.

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В результате действий израильской армии, как сообщает издание, погибли Хусейн Барджауи, его супруга и трое детей. Издание Lebanon24.com написало, что погибли также несколько близких родственников семьи Барджауи.

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В результате взрыва в здании образовались трещины, и из-за риска его обрушения приостановлен разбор завалов.

Lebanon24.com утверждает, что здание, ставшее целью атаки, не использовалось "Хизбаллой".

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ВВС ЦАХАЛа 14 февраля нанесли серию ударов по целям в южном Ливане, на удалении до 20 км от границы с Израилем, в ответ на обстрелы Верхней Галилеи, в результате которых была убита 20-летняя военнослужащая – старший сержант Омер Сара Бенжо, 20 лет, из мошава Геа, оператор наземных систем сбора данных 869-го батальона 91-й дивизии "А-Галиль". Во время ракетного обстрела военной базы был тяжело ранен военнослужащий резерва отдела информационно-коммуникационных технологий, еще несколько военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Также были пострадавшие среди мирных израильских граждан в Цфате.