adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
7 - 11°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
14 - 17°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.661 ₪ 3.919 ₪
Иерусалим:
7 - 11°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
14 - 17°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Ближний Восток

    Ливанские СМИ: в результате удара Израиля по жилому дому в Набатии погибли 11 человек

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Ливанские СМИ: в результате удара Израиля по жилому дому в Набатии погибли 11 человек
    AP Photo/Hussein Malla

    Ливанские СМИ сообщают, что в результате удара, нанесенного вечером 14 февраля ВВС ЦАХАЛа по зданию в Набатии, погибли не менее 11 человек.

    Онлайн-издание "Ан-Нашра" пишет, что удар с применением управляемой ракеты был нанесен около 21:30, его целью была квартира в многоэтажном жилом доме на улице Марджаюн.

    adv_12 incontent_1

    В результате действий израильской армии, как сообщает издание, погибли Хусейн Барджауи, его супруга и трое детей. Издание Lebanon24.com написало, что погибли также несколько близких родственников семьи Барджауи.

    adv_13 m_ar_1

    В результате взрыва в здании образовались трещины, и из-за риска его обрушения приостановлен разбор завалов.

    Lebanon24.com утверждает, что здание, ставшее целью атаки, не использовалось "Хизбаллой".

    adv_14 incontent_2

    ВВС ЦАХАЛа 14 февраля нанесли серию ударов по целям в южном Ливане, на удалении до 20 км от границы с Израилем, в ответ на обстрелы Верхней Галилеи, в результате которых была убита 20-летняя военнослужащая – старший сержант Омер Сара Бенжо, 20 лет, из мошава Геа, оператор наземных систем сбора данных 869-го батальона 91-й дивизии "А-Галиль". Во время ракетного обстрела военной базы был тяжело ранен военнослужащий резерва отдела информационно-коммуникационных технологий, еще несколько военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Также были пострадавшие среди мирных израильских граждан в Цфате.

    adv_15 m_ar_2

    adv_16 rimma_dw_d
    adv_17 rimma_dw_m
    adv_18 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Февраля 2024
    132-й день войны в Израиле. Хронология событий
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Февраля 2024
    131-й день войны в Израиле. Хронология событий
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 Февраля 2024
    Телеканал "Хизбаллы": в результате атаки ВВС ЦАХАЛа погибли мирные граждане
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1
    adv_22 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    06:22 Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 15 февраля: "подземная атака" на севере и бои около больниц на юге
    06:08 132-й день войны в Израиле. Хронология событий
    05:24 Прогноз погоды на 15 февраля: прохладно, временами дожди
    01:28 Ливанские СМИ: в результате удара Израиля по жилому дому в Набатии погибли 11 человек
    23:18 Саар на конференции в Берлине: "Одностороннее признание палестинского государства увековечит конфликт"
    23:09 Телеканал ABC: Россия намерена разместить ядерное оружие в космосе
    22:49 Заповедник Хула закрывается для посетителей из-за птичьего гриппа
    22:20 В Хайфе легковой автомобиль заехал на тротуар, сбил пешехода и врезался в кафе
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom