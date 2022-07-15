Саудовская Аравия полностью открыла небо для израильских самолетов

Управление гражданской авиации Саудовской Аравии объявило в ночь на пятницу, 15 июля, что воздушное пространство королевства "будет открыто для любой авиакомпании, отвечающей требованиям управления".

Официально это решение "призвано укрепить статус Саудовской Аравии как глобального центра, соединяющего три континента, и увеличить международное авиасообщение".

Израиль не упоминается в решении управления, однако фактически заявление означает, что израильские авиакомпании смогут использовать воздушное пространство Саудовской Аравии при полетах в Индию, на Дальний Восток и в Австралию, а не только в Бахрейн и ОАЭ.

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Решение Саудовской Аравии сокращает для израильских самолетов на 2,5 часа время полета в Мумбаи, почти на три часа – время полета в Бангкок, на полтора часа – время полета в Мельбурн.

Ожидается также, что после прибытия президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию Эр-Рияд даст разрешение на прямые полеты из Израиля для участников хаджа.