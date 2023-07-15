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    Ближний Восток

    Представитель Пентагона: США направляют F-16 в Персидский залив и обеспокоены действиями России в Сирии

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    Представитель Пентагона: США направляют F-16 в Персидский залив и обеспокоены действиями России в Сирии
    Mass Communication Specialist 3rd Class Jeff Sherman, U.S. Navy via AP

    Высокопоставленный представитель министерства обороны США в беседе с журналистами заявил, что в эти выходные в район Персидского залива будут направлены истребители F-16, чтобы усилить штурмовики A-10, патрулирующие этот регион, сообщает ABC News.

    Решение было принято после того, как иранцы попытались захватить два нефтяных танкера, открыв огонь по одному из них. Иранцы отступили, когда на место происшествия прибыл ракетный эсминец USS McFaul.

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    Представитель Пентагона заявил журналистам, что США рассматривают ряд военных вариантов противодействия растущей российской активности в небе над Сирией, передает агентство Associated Press. По его словам, действия российской авиации "осложнили усилия по нанесению удара по лидеру группировки "Исламское государство" в прошлые выходные". Чиновник отметил, что "российская военная активность (...) проистекает из укрепляющегося сотрудничества и координации между Москвой, Тегераном и сирийским правительством в попытке оказать давление на США, чтобы вынудить их покинуть Сирию".

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    В своем выступлении чиновник отметил, что Россия оказалась в долгу перед Ираном, обеспечивающим поставки вооружений, прежде всего БПЛА-камикадзе, которые российские военные применяют в войне против Украины. Тегеран заинтересован в том, чтобы США ушли из Сирии, что позволило бы проиранским силам, включая ливанскую "Хизбаллу", усилиться и создать плацдарм для постоянной угрозы Израилю. Представитель Пентагона сообщил, что РФ и Иран все теснее сотрудничают в регионе, обмениваясь разведданными.

    По оценке министерства обороны США, российские военные не готовы к прямому вооруженному противостоянию с американцами в Сирии. Но не исключено, что они могут предпринять действия, которые приведут к потерям БПЛА (был упомянут MQ-9 Reaper и отмечено, что такие действия армия РФ уже предпринимала в прошлом над Черным морем).

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