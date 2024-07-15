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Ближний Восток

The Guardian: из Газы предстоит вывезти 40 млн тонн строительного мусора

время публикации: 15 июля 2024 г., 16:27 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 16:34
The Guardian: из Газы предстоит вывезти 40 млн тонн строительного мусора
AP Photo/Enas Rami

Британская газета The Guardian знакомит читателей с оценкой ООН, согласно которой после окончания военных действий из сектора Газы придется вывести 40 миллионов тонн строительного мусора, появившегося в результате разрушения зданий и инфраструктуры.

100 грузовым автомобилям потребуется на вывоз около 15 лет. Стоимость этой операции составит 500-600 миллионов долларов. Потребуется оборудовать специальные свалки площадью до 500 гектаров, где будет проводиться утилизация мусора.

Издание цитирует отчет Программы ООН по окружающей среде, публикованный в июне 2024 года, но не привлекший широкого внимания. В нем говорится, что полное восстановление сектора продлится по меньшей мере до 2040 года и обойдется в 40 миллиардов долларов.

По данным агентства, причинен ущерб 137297 зданиям, что составляет половину всех строений Газы. Четверть из этих домов разрушена полностью, десятой части нанесен значительный, а трети – средний ущерб.

Утверждается, что по уровню инфраструктуры сектор отброшен на 44 года назад, и что израильские бомбардировки были настолько мощными, что привели к изменению ландшафта.

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