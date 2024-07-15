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Ближний Восток

СМИ: в Красном море пропало судно с советниками и ракетным оборудованием для хуситов

время публикации: 15 июля 2024 г., 21:53 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 22:22
СМИ: в Красном море пропало судно с советниками и ракетным оборудованием для хуситов
Wikipedia.org. Фото: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center

Как сообщает сайт иранской оппозиции Iran International со ссылкой на базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах новостной ресурс "Аль-Айн News", в Красном море пропало судно, на борту которого находились военные советники и предназначающиеся хуситам компоненты ракет.

Корабль должен был прийти в контролируемый хуситами йеменский порт Ходейду 12 июля, однако он бесследно пропал. Хуситы ведут поиски с помощью скоростных лодок и беспилотных летательных аппаратов, однако этого оборудования недостаточно.

В публикации не указывается, идет ли речь об иранских ракетных компонентах и советниках, однако Исламская республика на протяжении десятилетия посылает хуситам вооружения и направляет советников. В Йемене уверены, что за исчезновением корабля стоят США.

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