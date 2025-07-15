Канцелярия Хаменеи ответила на открытое письмо Галанта

Канцелярия Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи выступила с комментарием открытого письма, направленного Хаменеи бывшим министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

В ответе, опубликованном официальным сайтом иранского лидера, утверждается, что послание носит пропагандистский характер и направлено на манипуляцию общественным мнением: "Это часть конфликта, основное поле которого – не территория, а общественное сознание".

Согласно Галанту, планы режима аятолл окружить Израиль кольцом огня потерпели крах, и он, занимая пост министра обороны, приложил к этому значительные усилия. "Мы прошли через это кольцо огня как нож сквозь масло", – пишет он, напоминая о совместном с США ударе по иранской ядерной программе, системе ПВО, ракетной программе и высшему военному командованию.

"То, что произошло в июне 2025 года – не просто военная кампания. Это стратегический коллапс системы, на создание которой у вас ушли десятилетия. Вы готовили против Израиля войну на истощение, строя армии террористов, чтобы захватить и уничтожить нашу страну", – констатирует он, добавляя, что эти планы, как и ядерная программа, потерпели крах.