В результате ДТП на Синае погибли трое израильтян: родители и ребенок

В Табе, небольшом курортном городе южного Синая, расположеннм около египетско-израильской границы, произошло ДТП с участием машины, в которой находилась семья израильтян, жителей Кафр-Касема: муж, жена и трое детей. В результате аварии родители и один из детей погибли. Еще двое детей получили травмы средней тяжести и легкие.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что "израильское посольство в Каире и департамент по делам израильтян за рубежом МИДа сотрудничают с властями Египта, стремясь помочь близким погибших вернуть их тела домой".