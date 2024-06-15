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Ближний Восток

В результате ДТП на Синае погибли трое израильтян: родители и ребенок

время публикации: 15 июня 2024 г., 12:58 | последнее обновление: 15 июня 2024 г., 13:29
В результате ДТП на Синае погибли трое израильтян: родители и ребенок
Flash90. Фото: Й.Замир

В Табе, небольшом курортном городе южного Синая, расположеннм около египетско-израильской границы, произошло ДТП с участием машины, в которой находилась семья израильтян, жителей Кафр-Касема: муж, жена и трое детей. В результате аварии родители и один из детей погибли. Еще двое детей получили травмы средней тяжести и легкие.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что "израильское посольство в Каире и департамент по делам израильтян за рубежом МИДа сотрудничают с властями Египта, стремясь помочь близким погибших вернуть их тела домой".

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