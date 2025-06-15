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Ближний Восток

Разведка Ирана сообщила об аресте двух сотрудников "Мосада"

время публикации: 15 июня 2025 г., 12:41 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 12:44
Разведка Ирана сообщила об аресте двух сотрудников "Мосада"
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Иранские службы безопасности утверждают, что в провинции Альбоз на севере страны задержаны два сотрудника израильской службы внешней разведки "Мосад".

"Речь идет о членах террористической ячейки "Мосада", которая занималась производством бомб, взрывчатки, мин-ловушек и электронного оборудования. Их арестовали в чайхане города Саводжболак", – говорится в сообщении агентства IRNA.

Агентство также публикует фото, на котором, как утверждается, запечатлен один из арестованных. Он в синей робе, из-под которой видна татуировка на груди, а его лицо скрыто под маской.

Ближний Восток
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