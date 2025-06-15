Разведка Ирана сообщила об аресте двух сотрудников "Мосада"

Иранские службы безопасности утверждают, что в провинции Альбоз на севере страны задержаны два сотрудника израильской службы внешней разведки "Мосад".

"Речь идет о членах террористической ячейки "Мосада", которая занималась производством бомб, взрывчатки, мин-ловушек и электронного оборудования. Их арестовали в чайхане города Саводжболак", – говорится в сообщении агентства IRNA.

Агентство также публикует фото, на котором, как утверждается, запечатлен один из арестованных. Он в синей робе, из-под которой видна татуировка на груди, а его лицо скрыто под маской.