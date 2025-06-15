ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей в Тегеране
время публикации: 15 июня 2025 г., 00:31 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 00:49
Поздно вечером 14 июня израильские ВВС нанесли удары по десяткам целей в Тегеране. Были атакованы крупный топливный терминал, склады оружия, а также высокопоставленные лица.
После ударов по топливному терминалу возник сильный пожар.
Информация о последствиях этой атаки уточняется.
По предварительной оценке, это был самый массированный удар израильских ВВС в Тегеране с начала войны (операция "Народ как лев" началась в ночь на 13 июня).
Ссылки по теме