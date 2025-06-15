ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей в Тегеране

Поздно вечером 14 июня израильские ВВС нанесли удары по десяткам целей в Тегеране. Были атакованы крупный топливный терминал, склады оружия, а также высокопоставленные лица.

После ударов по топливному терминалу возник сильный пожар.

Информация о последствиях этой атаки уточняется.

По предварительной оценке, это был самый массированный удар израильских ВВС в Тегеране с начала войны (операция "Народ как лев" началась в ночь на 13 июня).