Снимки ImageSat показали последствия удара, нанесенного 13 мая по военному объекту в Сирии
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Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, передала редакции NEWSru.co.il и другим СМИ снимки, на которых показаны последствия удара, нанесенного по подземному военному объекту в районе Масьяфа 13 мая.
В комментариях аналитиков центра отмечается, что военный объект находится под Центром научных исследований и разработок (SSRC), и уже становился целями атаки 5 сентября 2018 года, после чего был восстановлен.
13 января ударом с воздуха была разрушена надземная часть объекта, под которой находились входы в туннели.
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Эта атака последовала за серией атак на два объекта SSRC, находящиеся в указанном районе, осуществленных 9 апреля.
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