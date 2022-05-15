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Ближний Восток

Снимки ImageSat показали последствия удара, нанесенного 13 мая по военному объекту в Сирии

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Снимки ImageSat показали последствия удара, нанесенного 13 мая по военному объекту в Сирии
ImageSat International Снимки ImageSat показали последствия удара, нанесенного 13 мая по военному объекту в Сирии
ImageSat International Снимки ImageSat показали последствия удара, нанесенного 13 мая по военному объекту в Сирии
ImageSat International ВСЕ ФОТО

Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, передала редакции NEWSru.co.il и другим СМИ снимки, на которых показаны последствия удара, нанесенного по подземному военному объекту в районе Масьяфа 13 мая.

В комментариях аналитиков центра отмечается, что военный объект находится под Центром научных исследований и разработок (SSRC), и уже становился целями атаки 5 сентября 2018 года, после чего был восстановлен.

13 января ударом с воздуха была разрушена надземная часть объекта, под которой находились входы в туннели.

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Эта атака последовала за серией атак на два объекта SSRC, находящиеся в указанном районе, осуществленных 9 апреля.

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