ХАМАС и "Хизбалла" выразили готовность бороться с Израилем, "несмотря на любые жертвы"
время публикации: 15 мая 2024 г., 16:03 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 16:03
Генеральный секретарь террористической группировки "Хизбалла" Хасан Насралла принял в Бейруте делегацию террористической группировки ХАМАС во главе с членом политбюро Халилем аль-Хайей. В ходе встречи обсуждались ситуация в секторе Газы и в "Палестине", сообщает телеканал "Аль-Манар", рупор "Хизбаллы".
"Упор был сделан на продолжении джихада, политических и народных усилиях, направленных на реализацию благородных задач операции "Потоп аль-Аксы" и достижении победы, какие бы жертвы не пришлось для этого принести", – добавляет телеканал.
Отметим, что вскоре после нападения на Израиль и захвата заложников террористы ХАМАСа заявляли, что главной целью операции является освобождение Иерусалима и прекращение "оккупации".