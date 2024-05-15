Хуситы сообщили, что атаковали американский эсминец

Действующие в Йемене проиранские боевики-хуситы сообщили, что в акватории Красного моря ими был атакован американский эсминец Mason, а также торговое судно, носящее название Destiny. Следует отметить, что есть несколько судов с таким названием.

Mason – эсминец класса Arleigh Burke, входящий в состав Пятого американского флота. В последние месяцы он находится у берегов Аравийского полуострова, участвуя в операциях по обеспечению свободы мореходства.

В ноябре 2023 года хуситы заявили о вооруженной поддержке группировки ХАМАС и начали атаки против судов, находящихся в зоне досягаемости их ракет и беспилотников. На сегодняшний день зафиксировано около 50 нападений.