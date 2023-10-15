Глава Пентагона подтвердил переброску ударной группы авианосца Eisenhower в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил переброску ударной группы во главе с авианосцем Dwight Eisenhower в восточное Средиземноморье. Ранее об этом сообщал телеканал ABC News.

"Я приказал ударной группе американского военного корабля Eisenhower начать движение на восток Средиземного моря", – говорится в заявлении Остина, в котором отмечается, что целью переброски является сдерживание враждебных действий против Израиля.

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Напомним, что вечером 10 октября к израильскому побережью приблизилась авианосная ударная группа американского авианосца Gerald R. Ford. В группу входят авианосец Gerald R. Ford (CVN-78), ракетный крейсер Normandy класса Ticonderoga (CG 60), а также эсминцы Thomas Hudner (DDG 116), Ramage (DDG 61), Carney (DDG 64) и Roosevelt (DDG 80).

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Кроме того, усилены эскадрильи истребителей ВВС США F-15, F-16 и А-10 в ближневосточном регионе.