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    Ближний Восток

    Глава Пентагона подтвердил переброску ударной группы авианосца Eisenhower в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля

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    Глава Пентагона подтвердил переброску ударной группы авианосца Eisenhower в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля
    Wikipedia/U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Miguel A. Contreras

    Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил переброску ударной группы во главе с авианосцем Dwight Eisenhower в восточное Средиземноморье. Ранее об этом сообщал телеканал ABC News.

    "Я приказал ударной группе американского военного корабля Eisenhower начать движение на восток Средиземного моря", – говорится в заявлении Остина, в котором отмечается, что целью переброски является сдерживание враждебных действий против Израиля.

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    Напомним, что вечером 10 октября к израильскому побережью приблизилась авианосная ударная группа американского авианосца Gerald R. Ford. В группу входят авианосец Gerald R. Ford (CVN-78), ракетный крейсер Normandy класса Ticonderoga (CG 60), а также эсминцы Thomas Hudner (DDG 116), Ramage (DDG 61), Carney (DDG 64) и Roosevelt (DDG 80).

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    Кроме того, усилены эскадрильи истребителей ВВС США F-15, F-16 и А-10 в ближневосточном регионе.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 15 Октября 2023
    Глава Пентагона в беседе с министром обороны Израиля отметил важность соблюдения законов войны
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