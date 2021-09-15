Авиаудар по грузовикам на границе Сирии и Ирака. Не исключена причастность ВВС Израиля

Вечером 14 сентября телеканал "Аль-Арабия" сообщил о нанесении авиаударов по объектам проиранских ополченцев на границе Ирака и Сирии. По информации телеканала, целью атаки стал штаб одной из групп ополченцев вблизи пограничной полосы. Сообщалось, что удары наносились с истребителей F-15. При этом другие источники сообщали, что для атаки были задействованы беспилотники. По предварительной информации, в результате удара с воздуха были уничтожены несколько единиц военной техники.

В сообщении "Аль-Арабии" отмечалось, что Пентагон отрицает причастность американских ВВС к этой атаке. Данный факт может свидетельствовать о том, что удары на иракско-сирийской границе, в районе Аль-Букамаль, были нанесены израильскими самолетами.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передает, что атака была осуществлена беспилотниками, которые выпустили по целям четыре ракеты. Согласно этому источнику, целями были несколько автомобилей, принадлежащих иранским ополченцам, которые незадолго до того въехали на территорию Сирии из Ирака через незаконные пограничные переходы. SOHR заявляет, что, по предварительным данным, есть убитые и раненые.

Израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на публикации информации о событиях на Ближнем Востоке, цитирует некие источники "шиитской оси", которые передают, что две из четырех выпущенных ракет были "предупредительными". Удар боевыми ракетами по целям был осуществлен после пуска "предупредительных" ракет. Поэтому, говорится в сообщении, убитых и раненых нет.

Судя по видеозаписи, опубликованной "Абу Али", ракеты были выпущены по грузовика, которые, вероятно, перевозили оружие.