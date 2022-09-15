Источники: в Газе "людьми Синуара" избит один из основателей ХАМАСа

77-летний член политбюро "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) Махмуд аз-Захар находится в больнице в Газе после того, как на него напали "люди Синуара". Об этом сообщает журналист N12 Охад Хамо со ссылкой на публикации жителей Газы в социальных сетях, в которых показан аз-Захар со следами избиения.

Напомним, что месяц назад Махмуд аз-Захар объявил о выходе из руководства террористической организации, объяснив свое решение "личными причинами".

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Ранее неоднократно появлялась информация о конфликте аз-Захара с нынешним руководством ХАМАСа в Газе. Формальным главой правительства Газы в последние годы является Яхья Синуар, влияние которого усиливается на фоне отсутствия в секторе главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи (с декабря 2019 года) и его заместителей.

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Махмуд аз-Захар

Махмуд аз-Захар родился в 1945 году. Его отец был палестинским арабом, мать – египтянкой.

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В возрасте 26 лет окончил Каирский университет, медицинский факультет. Затем получил ученую степень по общей хирургии в Университете Айн-Шамс, в Каире. После чего вернулся в Газу, где стал советником министра здравоохранения. В 1978-м был одним из основателей Исламского университета в Газе, где преподавал хирургию. Коллегой аз-Захара по Исламскому университету был Абд аль-Азиз ар-Рантиси, преподававший педиатрию.

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В 1987-м аз-Захар и ар-Рантиси оказались в инициативной группе, которая под духовным руководством шейха Ахмада Ясина и при содействии египетских "Братьев-мусульман" основала палестинское "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС).

Отметим, что формально аз-Захар не может считаться одним из основателей ХАМАС, так как не был участником учредительного собрания 1987 года. Участников того собрания хамасовцы именуют "семерыми моджахедами". Это были: шейх Ахмад Ясин (ликвидирован в марте 2004-го), его помощник доктор Абд аль-Азиз Рантиси (ликвидирован в апреле 2004-го), шейх Салах Шхаде (ликвидирован в июле 2002-го), доктор Ибрагим аль-Язур, Иса ан-Нашар (позже ставший мэром Рафаха), Абд аль-Фаттах Духан и Мухаммад Хасан Шама (умер в июне 2011-го).

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Тем не менее, в 1989 году аз-Захар был избран в руководство ХАМАС.

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Аз-Захар многие годы являлся постоянным представителем ХАМАСа на переговорах с другими палестинскими фракциями (в частности, представлял ХАМАС на переговорах с Организацией Освобождения Палестины в январе 1990-го).

В декабре 1992 года за террористическую деятельность он был выслан израильскими властями (вместе с еще 300 террористами) в ливанский лагерь беженцев Мардж аз-Зухур. После начала "мирного процесса" (1993) вернулся в сектор Газы. Был участником частной встречи с тогдашним премьер-министром Израиля Ицхаком Рабиным.

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В июне 2003 вместе с Исмаилом Абу Шанабом (уничтожен в августе 2003) представлял ХАМАС на переговорах с правительством Палестинской автономии.

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Аз-Захар считается одним из руководителей "политического крыла ХАМАСа", был "министром иностранных дел" этой организации. В многочисленных интервью он не раз заявлял, что является работником "идеологического фронта" и не связан с "Бригадами Изаддина аль-Касама". Однако израильские спецслужбы считают его причастность к планированию терактов очевидной. 10 сентября 2003 года израильские военные предприняли попытку уничтожения аз-Захара. Он был ранен, но выжил (тогда погиб его сын Халид). В 2008-м в столкновении с израильскими военными был убит еще один сын аз-Захара – Хусам, являвшийся боевиком "Бригад аль-Касама".

В последние годы Махмуд аз-Захар не занимал никаких формальных постов в правительстве, созданном ХАМАС в секторе Газы. Он предпочитал роль неформального "представителя руководства" ХАМАС в Газе. Был участником переговоров с "Братьями-мусульманами" после того, как они пришли к власти в Египте. После свержения Мухаммада Мурси военные власти Египта обвиняли аз-Захара в причастности к террористической деятельности и лишили его египетского гражданства.

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В 2021 году при переизбрании руководства ХАМАСа аз-Захар вновь не получил никакого формального поста. Тем не менее он продолжает считаться одним из самых влиятельных людей во властных структурах ХАМАСа.

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Яхья Синуар

Яхья Синуар родился в 1962 году в Хан-Юнисе, окончил Исламский университет в Газе. Впервые был арестован за террористическую деятельность в 1982 году. В 1988 году был в числе основателей "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС. Несет ответственность за множество терактов и казни десятков жителей Газы, обвиненных в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Синуар был приговорен к 450 годам заключения, но провел в тюрьме 22 года и вышел на свободу в 2011 году в рамках "сделки Шалита".

Ранее Синуар не занимал политических постов, однако отвечал за координацию между политическим и боевым крыльями группировки. Он считался неформальным лидером боевиков ХАМАС, по популярности почти не уступая Мухаммаду Дэйфу.

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Как и Дэйф, Синуар пережил несколько попыток ликвидации. В июле 2014 года, в ходе операции "Нерушимая скала", его дом был полностью разрушен израильскими ВВС. Однако сам Яхья Синуар уцелел.

Его младший брат Мухаммад Синуар является одним из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама". Он также пережил несколько попыток покушения.

Братья Синуар активно участвовали в разработке стратегии туннельной и ракетной войны против Израиля.

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Назначение Яхьи Синуара в феврале 2017 года на пост главы правительства ХАМАСа в Газе шло вразрез с попытками налаживания диалога между "Исламским движением сопротивления" и "Организацией освобождения Палестины". Многими в Палестинской автономии этот выбор ассоциировался с неизбежностью скорой войны между ХАМАС и Израилем.

В марте 2021 года Яхья Синуар был переизбран на пост главы ХАМАСа в Газе. Он победил в четвертом раунде с перевесом в несколько голосов своего главного соперника Низара Аудаллу, бывшего советника идеолога группировки шейха Ахмада Ясина, и останется во главе ХАМАСа на ее одну каденцию, до 2025 года, если доживет.