ВВС ЦАХАЛа атаковали наблюдательный пункт ХАМАСа на севере сектора Газы

В пятницу, 15 сентября, около 20:00, БПЛА ЦАХАЛа атаковали наблюдательный пункт ХАМАСа на севере сектора Газы, недалеко от границы. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. В момент атаки наблюдательный пункт был пуст, так как израильские военные заранее предупредили ХАМАС, что по этой позиции будет нанесен удар.

Этому предшествовали беспорядки на границе с сектором Газы, в ходе которых десятки арабов стали швырять в израильских военнослужащих гранаты и взрывные устройства. В результате инцидентов среди израильтян пострадавших нет. Силы ЦАХАЛа вынуждены были принять меры для разгона демонстраций.

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ХАМАС не предпринял никаких попыток восстановить общественный порядок.

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По данным минздрава Газы, в ходе столкновений с силами ЦАХАЛа были ранены 12 палестинских арабов.

Палестинские СМИ сообщают о нескольких атаках ВВС ЦАХАЛа на наблюдательные пункты к востоку от города Газа.