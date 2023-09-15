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    Ближний Восток

    ВВС ЦАХАЛа атаковали наблюдательный пункт ХАМАСа на севере сектора Газы

    время публикации: | последнее обновление:
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    На границе с сектором Газы. 15 сентября
    Atia Mohammed/Flash90

    В пятницу, 15 сентября, около 20:00, БПЛА ЦАХАЛа атаковали наблюдательный пункт ХАМАСа на севере сектора Газы, недалеко от границы. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. В момент атаки наблюдательный пункт был пуст, так как израильские военные заранее предупредили ХАМАС, что по этой позиции будет нанесен удар.

    Этому предшествовали беспорядки на границе с сектором Газы, в ходе которых десятки арабов стали швырять в израильских военнослужащих гранаты и взрывные устройства. В результате инцидентов среди израильтян пострадавших нет. Силы ЦАХАЛа вынуждены были принять меры для разгона демонстраций.

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    ХАМАС не предпринял никаких попыток восстановить общественный порядок.

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    По данным минздрава Газы, в ходе столкновений с силами ЦАХАЛа были ранены 12 палестинских арабов.

    Палестинские СМИ сообщают о нескольких атаках ВВС ЦАХАЛа на наблюдательные пункты к востоку от города Газа.

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