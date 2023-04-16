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    Ближний Восток

    Делегация руководства ХАМАСа прибывает в Саудовскую Аравию: первый визит за многие годы

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    Делегация руководства ХАМАСа прибывает в Саудовскую Аравию: первый визит за многие годы
    AP Photo/Hassan Ammar

    Сегодня, в воскресенье 16 апреля, в Эр-Рияд прибывает делегация террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) во главе с руководителем "политбюро" Исмаилом Ханийей.

    В состав делегации также вошли замглавы "политбюро" ХАМАСа Салах аль-Арури и экс-глава "политбюро", ныне глава ХАМАСа в диаспоре Халид Машаль, пишет лондонское издание "Аль-Араби аль-Джадид".

    Делегация ХАМАСа, в частности, посетит святые места в Мекке.

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    Это первый официальный визит руководства ХАМАСа в Саудовскую Аравию за многие годы. Он проходит на фоне урегулирования отношений между Эр-Риядом и Тегераном. В ходе переговоров планируется обсудить пути улучшения отношений, пишут арабские СМИ.

    В публикациях израильских СМИ отмечается, что данный визит снижает шансы на урегулирование отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Саудовско-израильский диалог заметно ослаб за последние месяцы – в период обострения "интифады Аль-Кудса".

    Прошлый визит руководства ХАМАСа в Саудовскую Аравию проходил весной 2007 года. Через несколько месяцев после переговоров о "внутрипалестинском урегулировании" ХАМАС путем кровавого вооруженного переворота захватил власть в секторе Газы, свергнув администрацию ФАТХа.

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    В 2019 году в королевстве были арестованы около 80 активистов ХАМАСа. Был длительный судебный процесс. В августе 2021 года доктор Мухаммад аль-Хадари, официальный представитель ХАМАСа в Саудовской Аравии, был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Однако уже в октябре 2022 года аль-Хадари вышел на свободу на фоне возобновления переговорного процесса с ХАМАСом.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 9 Апреля 2023
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