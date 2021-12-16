ХАМАС и "Исламский джихад" приветствовали теракт в Самарии

ХАМАС, "Исламский джихад" и другие террористические группировки сектора Газы приветствовали теракт в Самарии.

"Мы приветствуем осуществивших героическую операцию возле Шхема и высоко ценим усилия бойцов за независимость Палестины против сионистского врага, которые демонстрируют свою слабость", - говорится в заявлении "Исламского джихада".

Официальный представитель ХАМАСа Абдул Рахман Шадид заявил, что молодежь Западного берега" раз за разом доказывает, что она готова принять вызов. Их слова, что все они - дети Мухаммада Дейфа, это не просто лозунг". Он добавил: "Сегодняшняя героическая операция, осуществленная возле Шхема служит красноречивым доказательством того, что оккупантам не сломить нашу волю к свободе".

Вечером 16 декабря террористы обстреляли автомобиль с израильтянами, выехавший из поселка Хомеш. В результате теракта погиб учащийся йешивы Йегуда Диментман, житель Шавей-Шомрон. Еще два человека получили легкие ранения. Террористам удалось скрыться до прибытия сил безопасности.