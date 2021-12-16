Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток16 декабря 2021 г., 22:17

ХАМАС и "Исламский джихад" приветствовали теракт в Самарии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ХАМАС и "Исламский джихад" приветствовали теракт в Самарии

ХАМАС, "Исламский джихад" и другие террористические группировки сектора Газы приветствовали теракт в Самарии.

"Мы приветствуем осуществивших героическую операцию возле Шхема и высоко ценим усилия бойцов за независимость Палестины против сионистского врага, которые демонстрируют свою слабость", - говорится в заявлении "Исламского джихада".

Официальный представитель ХАМАСа Абдул Рахман Шадид заявил, что молодежь Западного берега" раз за разом доказывает, что она готова принять вызов. Их слова, что все они - дети Мухаммада Дейфа, это не просто лозунг". Он добавил: "Сегодняшняя героическая операция, осуществленная возле Шхема служит красноречивым доказательством того, что оккупантам не сломить нашу волю к свободе".


Вечером 16 декабря террористы обстреляли автомобиль с израильтянами, выехавший из поселка Хомеш. В результате теракта погиб учащийся йешивы Йегуда Диментман, житель Шавей-Шомрон. Еще два человека получили легкие ранения. Террористам удалось скрыться до прибытия сил безопасности.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:17 ХАМАС и "Исламский джихад" приветствовали теракт в Самарии
14:12 Выпущенные хуситами ракеты нанесли ущерб зданиям в саудовской промзоне
13:41 Палестинская вышивка признана объектом культурного наследия UNESCO
11:49 Иран отвечает государствам Залива: "Перейдите от обвинений к сотрудничеству"
01:35 SANA: ВВС Израиля атаковали цели на юге Сирии
14:41 Иран разрешил МАГАТЭ заменить камеры на комбинате по производству центрифуг
13:14 В Газе будет возведена новая набережная
12:12 Погибшие в ходе празднеств в честь золота йеменских футболистов
11:26 ХАМАС проводит масштабные учения, отрабатывается и похищение солдат
07:57 Tehran Times опубликовала карту целей для ракетных ударов по Израилю, включив в нее Палестинскую автономию
Загрузка...