"Межпалестинская встреча" в Москве в конце февраля: ХАМАС, ФАТХ, "Исламский джихад" и другие

28-29 февраля в Москве состоится так называемая "межпалестинская встреча", на которую приглашены представители ФАТХа, ХАМАСа, "Исламского джихада", "Народного фронта освобождения Палестины" (НФОП) и "Демократического фронта освобождения Палестины" (ДФОП).

Декларированная российским МИДом цель – "преодоление внутреннего раскола".

Предыдущая "межпалестинская встреча" проходила, по инициативе МИД РФ, в феврале 2019 года. Тогда предполагалось принятие некой "московской декларации" о преодолении противоречий между различными палестинскими фракциями. Было достигнуто согласие по поводу противостояния американской "сделке века" и любым другим "заговорам с целью ликвидации палестинского дела". Однако "декларация" так не была принята – ХАМАС и "Исламский джихад" отказались подписать документ. ФАТХ был вынужден извиняться перед властями РФ.

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На сей раз собрание в Москве представителей ведущих палестинских "фракций" будет проходить на фоне продолжающейся пятый месяц войны, начавшейся после массированного вторжения террористов из Газы на территорию Израиля и убийства около тысячи израильских граждан и военнослужащих. ЦАХАЛ ведет военную операцию в секторе Газы – уничтожены более 10 тысяч террористов, погибли десятки тысяч жителей сектора (по данным минздрава ХАМАСа), по оценке международных наблюдателей, сектор разрушен до такой степени, что фактически стал непригоден для проживания. В вооруженном противостоянии израильской армии – в Газе, а также в Иудее и Самарии – участвуют практически все "палестинские фракции".

Известно, что делегацию ХАМАСа на переговорах в Москве возглавит заместитель политбюро этой террористической организации Муса Абу Марзук, делегацию ФАТХа – член исполкома ООП Аззам аль-Ахмад. Подтвердили свое участие "Исламский джихад", НФОП и ДФОП, но пока не называли имена руководителей своих делегаций.

Власти РФ не признают ни ХАМАС, ни "Исламский джихад" террористическими организациями.

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Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа и "Исламского джихада" на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа. Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом. В 2007-2011 годах в Москву неоднократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года). Исмаил Ханийя впервые был принят главой российского МИДа в марте 2020 года, затем состоялась их встреча в сентябре 2022 года. С заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров неоднократно ранее встречался в Москве. В январе 2017 года Лавров обратился к представителям руководства ФАТХа, ХАМАСа и "Исламского джихада" так: "Уважаемые гости, дорогие друзья..."

После трагических событий "черной субботы", 7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАСа и других группировок осуществили нападение на территорию Израиля, убив более тысячи человек и похитив сотни мирных граждан (среди убитых, раненых и похищенных были граждане РФ), МИД России неоднократно принимал делегации ХАМАСа. Москва ставит себе в заслугу факт освобождения некоторых граждан РФ, находившихся в плену у террористов в Газе.

Многие аналитики отмечают, что власти РФ стали одним из основных бенефициаров нынешней войны в Израиле. Так как события на Ближнем Востоке не только отвлекают внимание от войны в Украине, но и повлияли на сокращение военной помощи Украине.

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