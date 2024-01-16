КСИР заявил о нанесении ракетного удара по штаб-квартире "Мосада" в иракском Курдистане

Англоязычный международный новостной канал Press TV, финансируемый правительством Ирана, сообщил, что в ночь на 16 января Корпус стражей исламской революции атаковал с помощью баллистических ракет сирийские базы террористов, причастных к недавним терактам в Иране, а также штаб "Мосада" в иракском Курдистане.

Источник в КСИР сообщил телеканалу, что на территории Сирии были выявлены и уничтожены объекты "Исламского государства", террористической группировки боевики которой осуществили 3 января теракт на церемонии памяти Касема Сулеймани в Кермане.

Еще один ракетный ракетный удар был нанесен по командным штабам террористов в иракских городах Керман и Раск.

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Позднее КСИР распространил заявление об ударе по "главной базе" израильской разведки "Мосад" в иракском Курдистане. Сообщается, что база использовалась для сбора информации и планирования атак по всему региону, включая Иран. В заявлении готовится, что база "Мосада" полностью уничтожена.

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Телеканал ABC News передал со ссылкой на источники в силах безопасности Ирака, что в результате атаки в районе Эрбиля погибли четыре человека. Граждане США не пострадали.

Телеканал Kurdistan24 передал, что в результате атаки погибли четыре человека и еще шестеро были ранены. Совет безопасности Курдистана обвинил Ирак в вопиющем нарушении суверенитета Курдистана и Ирака. "Стражи исламской революции заявили, что нападение было направлено против позиций иранских оппозиционных групп. К сожалению, они всего используют надуманные поводы для нападения на Эрбиль, который никогда не был источником угрозы ни для одной из сторон", – говорится в заявлении СБ Курдистана.

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Член парламента Курдистана Хемин Хаврами в своем X-блоге написал, что в результате атаки погиб известный курдский бизнесмен Пешро Дизайи, владелец компании Empire World, а также члены его семьи. В КСИР утверждают, что бизнесмен находился в штаб-квартире "Мосада", Иран его также обвиняет в организации поставок нефти в Израиль.

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При этом источники в Курдистане заявляют, что бизнесмен никогда не занимался экспортом нефти, его основными видами деятельности было строительство и сельское хозяйство.

Курдские СМИ вспоминают, что два года назад, 13 марта 2022 года, КСИР баллистической ракетой уничтожил в Эрбиле дом, принадлежавший курдскому бизнесмену Базу Кариму. Разведка КСИР докладывала верховному лидеру Исламской республики аятолле Али Хаменеи, что в доме бизнесмена находится штаб "Мосада".