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    Ближний Восток

    Байден, выступая на саммите глав арабских государств, не упомянул Израиль и "соглашения Авраама"

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    Байден, выступая на саммите глав арабских государств, не упомянул Израиль и
    AP Photo/Evan Vucci

    16 июля президент США Джо Байден, накануне прибывший в Саудовскую Аравию, принял участие в саммите глав арабских государств.

    Выступая перед собравшимися, Байден не упомянул ни Израиль, ни "соглашения Авраама", но заметил, что в настоящее время ближневосточный регион выглядит сплоченней, чем когда-либо, и подчеркнул важность создания новых связей между государствами региона.

    Байден напомнил, что США настаивают на том, чтобы у Ирана не было ядерного оружия и заявил, что "США не покинут этот регион, оставив вакуум для проникновения сюда России, Китая или Ирана".

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    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман призвал Иран сотрудничать со странами региона, действуя в рамках международного права. Он также выразил надежду, что этот саммит станет началом новой эры стратегического партнерства между арабскими странами и США.

    Отметим, что 16 июля министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в интервью CNN, что в вопросе саудовско-израильских взаимодействий не произошло никаких изменений, и нормализация отношений с еврейским государством будет возможна только после осуществления плана создания "двух государств для двух народов".

    При этом аль-Джубейр подчеркнул, что о какой бы то ни было нормализации можно будет говорить в финале осуществления этого плана, а не в его начале. Он заметил, что мир с Израилем, действительно, является "стратегическим решением", однако необходимо выполнить определенные условия для того, чтобы решение было осуществлено.

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    Напомним, накануне президент США Джо Байден прилетел в Саудовскую Аравию непосредственно из Израиля, что еще недавно было невозможно, так как прямых авиарейсов между двумя странами не существовало.

    Саудовская Аравия, которая официально не признает Израиль и десятилетиями возглавляла региональный бойкот еврейского государства, не так давно объявила, что позволит всем авиаперевозчикам, отвечающим требованиям управления гражданской авиации королевства, использовать свое воздушное пространство. Израиль не упоминается в решении управления, однако фактически заявление означает, что израильские авиакомпании смогут использовать воздушное пространство Саудовской Аравии при полетах в Индию, на Дальний Восток и в Австралию, а не только в Бахрейн и ОАЭ.

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