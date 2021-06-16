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NEWSru.co.il :: Ближний Восток16 июня 2021 г., 01:05

Палестинские источники: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по объектам террористов в секторе Газы

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Палестинские источники: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по объектам ХАМАСа в секторе Газы

В ночь на 16 июня ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам террористов на территории сектора Газы. Операция военно-воздушных сил началась около 01:00.

Согласно сообщениям в палестинских источниках, целями атак стали базы ХАМАСа недалеко от города Газа, а также объекты военного назначения других группировок в районе Хан-Юниса.

Предположительно, удары наносятся в ответ на запуск "огненных шаров", которые стали причиной более 20 пожаров на территории Израиля.


Ранее новостная служба корпорации "Кан" передавала, что министр обороны Бени Ганц провел совещание с представителями силовых структур, посвященное оценке ситуации на границе с Газой.

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