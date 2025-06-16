ВВС ЦАХАЛа ликвидировали два иранских самолета F-14 в аэропорту Тегерана

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали и уничтожили два иранских самолета F-14 в аэропорту Тегерана. Зафиксировано точное поражение целей.

На начало войны ВВС Ирана располагали десятками самолетов F-14, которые были поставлены американцами шахскому режиму в 1976-1978 годах (модификация F-14A-GR). Сколько из них в рабочем состоянии, неизвестно.