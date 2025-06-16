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Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали два иранских самолета F-14 в аэропорту Тегерана

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
ВВС
время публикации: 16 июня 2025 г., 20:41 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 20:50
ВВС ЦАХАЛа ликвидировали два иранских самолета F-14 в аэропорту Тегерана
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали и уничтожили два иранских самолета F-14 в аэропорту Тегерана. Зафиксировано точное поражение целей.

На начало войны ВВС Ирана располагали десятками самолетов F-14, которые были поставлены американцами шахскому режиму в 1976-1978 годах (модификация F-14A-GR). Сколько из них в рабочем состоянии, неизвестно.

Ближний Восток
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