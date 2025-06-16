Иранские источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали ядерный объект в Фордо

Источники в Иране передают, что в ночь на 16 июня ВВС ЦАХАЛа атаковали ядерный объект в Фордо – особо укрепленный объект в горах недалеко от Кума.

Подземные толчки магнитудой 2,5 были зафиксированы в провинции Кум, расположенной в центральной части Ирана, в районе ядерного объекта в Фордо, сообщает Иранский сейсмологический центр. Соответствующая информация появилась на официальном сайте центра. Толчки, по данным с сайта, были зарегистрированы в 23:35 по местному времени 15 июня на глубине 10 километров под землей – то есть до того, как было заявлено, что израильские ВВС атаковали ядерный объект в Фордо.