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Ближний Восток

SOHR: в Сирии женщина погибла в результате крушения иранского БПЛА

Иран
Сирия
Беспилотники
время публикации: 16 июня 2025 г., 01:44 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 01:48
SOHR: в Сирии женщина погибла в результате крушения иранского БПЛА
Пресс-служба ЦАХАЛа

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что 15 июня в результате крушения иранского БПЛА, летевшего в сторону Израиля, в одной из деревень в сирийской провинции Тартус погибла женщина.

Беспилотник упал на дом.

Из сообщения неясно, был ли БПЛА перехвачен или просто не долетел до цели (что также, с начала войны между Израилем и Ираном, случалось не раз).

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