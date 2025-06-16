SOHR: в Сирии женщина погибла в результате крушения иранского БПЛА

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что 15 июня в результате крушения иранского БПЛА, летевшего в сторону Израиля, в одной из деревень в сирийской провинции Тартус погибла женщина.

Беспилотник упал на дом.

Из сообщения неясно, был ли БПЛА перехвачен или просто не долетел до цели (что также, с начала войны между Израилем и Ираном, случалось не раз).