Танкер с нефтью, принадлежащий компании, владельцем которой является израильский предприниматель Идан Офер, был атакован вечером 15 ноября у берегов Омана. Как сообщил агентству AP информированный источник, ударный дрон сбросил на судно бомбу.

Согласно поступающей информации, был атакован танкер Pacific Zircon, шедший под флагом Либерии. Его владелец – принадлежащая Оферу компания Eastern Pacific Shipping, зарегистрированная в Сингапуре.

Британская организация по морской торговле, занимающаяся мониторингом судоходства в ближневосточном регионе, сообщила, что информирована об инциденте и начала расследование. На данном этапе нет сведений о пострадавших или ущербе.

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Удар был нанесен на фоне нарастания напряженности между Ираном и международным сообществом. Лидеры западных стран признают, что попытки возродить подписанное в 2015 году соглашение о судьбе иранских ядерных разработок потерпели крах.

Режим аятолл обвиняет США и Израиль в дестабилизации ситуации в Иране. По заявлениям высшего иранского руководства, эти два государства стоят за последними оппозиционными выступлениями.

Следует также отметить, что, согласно иностранным СМИ, Израиль регулярно наносит удары по объектам иранской военной инфраструктуры, расположенным в Сирии, а также проводит диверсии на предприятиях ядерной промышленности Ирана.

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