Растет популярность террористов из "Львиного логова". Что это за группировка?

Израильский блогер "Абу Али", ведущий телеграм-канала Abu Ali Express, отмечает стремительный рост популярности телеграм-канала террористической группировки "Арин аль-Асуд" ("Львиное логово"), ответственной за многие теракты против израильтян, осуществленные в последние недели.

Только за минувшие выходные число подписчиков телеграм-канала "Арин аль-Асуд" возросло почти вдвое, достигнув 110 тысяч. Этому в значительной степени способствовала информационная поддержка других телеграм-каналов, связанных с ХАМАСом и ФАТХом.

Кроме того, на это могло повлиять требование властей Израиля закрыть страницы "Арин аль-Асуд" в Instagram и TikTok. При этом администрация Telegram отклонила требование властей Израиля о закрытии канала террористов, оценив это как попытку "нарушения свободы слова", пишет "Абу Али".

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Представители "Арин аль-Асуд" заявили, что официального аккаунта в TikTok у них никогда не было, хотя этой соцсетью могли пользоваться отдельные боевики.

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14 октября ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", посвятил группировке "Львиное логово" специальный репортаж. Рассказывают об этой группировке и другие популярные арабские СМИ.

Террористическая группировка "Арин аль-Асуд" ("Львиное логово") заявила о своем создании в сентябре 2022 года. Основана она была в Шхеме бывшими боевиками ФАТХа, при активном содействии ХАМАСа, и объединяет сотни молодых боевиков, не готовых подчиняться палестинской администрации. О создании группировки было заявлено вскоре после столкновений в Шхеме между спецслужбами ПА и группами боевиков, которые протестовали против задержания и помещения в тюрьму Иерихона одного из лидеров ХАМАСа на Западном берегу Мусаба аш-Штайэ и командира боевиков ХАМАСа в регионе Мухаммада Табилы, которых разыскивали израильские спецслужбы. Исламисты требовали их немедленного освобождения, заявляя, что администрация ПА действует в интересах "оккупантов". Многое указывает на то, что "Львиное логово" – это по сути новая группировка ХАМАСа на Западном берегу, декларирующая свою независимость от ФАТХа.

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На минувшей неделе боевики из "Львиного логова" призвали к "дням гнева" и защите мечети Аль-Акса от "оккупантов". При этом они обращались не только к палестинским, но и к израильским арабам.

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Боевики этой группировки взяли на себя ответственность за обстрел 11 октября военнослужащих ЦАХАЛа на перекрестке Ганот, недалеко от поселка Шавей Шомрон, в результате которого был убит 21-летний старший сержант Идо Барух, служивший в разведке бригады "Гивати". Они угрожают новыми атаками.

В арабских СМИ, в публикациях о том, каким образом возникла эта группировка, упоминается операция ЦАХАЛа в ночь на 25 сентября 2022 года, в ходе которой был открыт огонь по вооруженным боевикам, ехавшим на автомобиле и мотоцикле. Тогда в районе Аль-Таабун (Шхем) был убит 22-летний боевик Саид аль-Куни. Именно его вскоре назвали "мучеником-львом". В социальных сетях стали звучать клятвы отомстить за него, а вскоре в Шхеме было объявлено о создании новой группировки "Львиное логово".

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Многие сравнивают эту шхемскую группировку с "Дженинскими бригадами", которые тоже не подчиняются ФАТХу, хотя и не декларируют прямую связь ни с ХАМАСом, ни с "Исламскими джихадом".

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Молодые боевики, многие из которых родились уже после операции ЦАХАЛа "Защитная стена" (март-май 2002 года), не хотят подчиняться никакому "политическому" руководству.