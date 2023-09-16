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    Ближний Восток

    Иран отозвал аккредитацию нескольких наиболее опытных инспекторов МАГАТЭ

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    Иран отозвал аккредитацию нескольких наиболее опытных инспекторов МАГАТЭ
    IRIB via AP

    В субботу, 16 сентября, стало известно, что власти Ирана отозвали аккредитацию нескольких инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), занятых проверками на ядерных объектах. МАГАТЭ призвало Тегеран пересмотреть решение об отзыве инспекторов.

    Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил: "Сегодня Исламская Республика Иран проинформировала меня о своем решении отозвать назначение нескольких опытных инспекторов агентства для проведения проверочной деятельности в Иране в рамках соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия. Это произошло вслед за предыдущим недавним отзывом назначения еще одного опытного инспектора агентства для Ирана".

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    Гросси подчеркнул, что речь идет об одних из самых опытных экспертов МАГАТЭ, которые обладают уникальными знаниями в области технологии обогащения. По его словам, эти инспекторы проводили важную работу по проверке на обогатительных установках в Иране, находящихся под гарантиями агентства.

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    Фактически, Тегеран на треть сократил состав основной группы наиболее опытных инспекторов МАГАТЭ, работавший в Иране, отметил Гросси. Тем самым нанесен значительный ущерб эффективности работы МАГАТЭ в Исламской республике.

    Отзыв аккредитации ряда инспекторов МАГАТЭ был осуществлен вскоре после того, как Великобритания, Германия, Франция и США заявили МАГАТЭ, что потребуются дальнейшие санкции в отношении Ирана, если Исламская республика не выполнит юридические обязательства и не прояснит вопросы, связанные с ядерными материалами. "Ирану необходимо без дальнейших проволочек предоставить технически достоверную информацию о текущем местонахождении ядерных материалов и загрязненного оборудования в отношении Туркузабада и Варамина", – заявили эти страны совету директоров МАГАТЭ 13 сентября 2023 года.

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    Ранее МАГАТЭ заявляло о том, что Иран значительно снизил темпы создания запасов высокообогащенного урана.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 Сентября 2023
    Великобритания, Германия, Франция и США требуют через МАГАТЭ от Ирана информацию о ядерных материалах
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 4 Сентября 2023
    Иран снизил темпы обогащения урана
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