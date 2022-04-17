Яхту, связанную с Дерипаской, обнаружили в Турции

В гавань турецкого города Гечек пришла яхта Clio, которую связывают с владельцем компании "Русал" Олегом Дерипаской. Предприниматель находится под американскими, британскими и европейскими санкциями.

Турция не присоединилась к санкциям, и ее порты стали убежищем для яхт российских олигархов, на которые была объявлена настоящая охота. Правоохранительные органы арестовали десятки кораблей, среди которых есть у супер-яхты стоимостью в сотни миллионов долларов.

Ранее в турецких портах заметили две яхты, принадлежащие предпринимателю Роману Абрамовичу. Несмотря на то, что он также находится под санкциями, Абрамович выступает в качестве посредника между Россией и Украиной – причем по просьбе украинский стороны.