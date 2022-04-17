Иерусалим:
15 - 30°
Тель-Авив:
13 - 30°
Эйлат:
21 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток17 апреля 2022 г., 11:11

Яхту, связанную с Дерипаской, обнаружили в Турции

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Яхту, связанную с Дерипаской, обнаружили в Турции

В гавань турецкого города Гечек пришла яхта Clio, которую связывают с владельцем компании "Русал" Олегом Дерипаской. Предприниматель находится под американскими, британскими и европейскими санкциями.

Турция не присоединилась к санкциям, и ее порты стали убежищем для яхт российских олигархов, на которые была объявлена настоящая охота. Правоохранительные органы арестовали десятки кораблей, среди которых есть у супер-яхты стоимостью в сотни миллионов долларов.

Ранее в турецких портах заметили две яхты, принадлежащие предпринимателю Роману Абрамовичу. Несмотря на то, что он также находится под санкциями, Абрамович выступает в качестве посредника между Россией и Украиной – причем по просьбе украинский стороны.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 06 апреля 2022
Сводки "яхтенной войны": в Нидерландах задержаны 14 российских яхт
// NEWSru.co.il // В мире // 17 марта 2022
"Яхтенная война" против российских олигархов: возникли проблемы у Сечина и Стржалковского
// NEWSru.co.il // В мире // 15 марта 2022
На Балеарских островах задержана яхта, предположительно принадлежащая гендиректору "Рособоронэкспорта"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:11 Яхту, связанную с Дерипаской, обнаружили в Турции
17:18 У побережья Ливии затонуло судно, на борту которого находились более 30 мигрантов
01:23 SOHR: около Дамаска израильскими ВВС атакованы объекты проиранских сил и "Армии освобождения Палестины"
23:37 Сирийские СМИ сообщают об атаке израильских ВВС на цели в пригороде Дамаска
21:15 Власти Бейрута приняли решение разрушить ангар, в котором два года назад произошел взрыв
21:12 В ОАЭ арестован израильский араб, кричавший полицейским, что Израиль лучше "говенного Дубая"
13:56 США создают отряд для патрулирования южной части Красного моря
12:07 В Газе начата раздача "катарского пособия" за апрель
09:09 В палестинских городах объявлена всеобщая забастовка
16:25 Министр иностранных дел Ирана опроверг публикацию о поставках оружия России
Загрузка...