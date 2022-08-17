Аббас заявил о "50 палестинских Холокостах", Шольц: "Отвратительно и возмутительно"

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас, который находится с визитом в Германии, в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем выступил с заявлением, вызвавшим у германского политика оторопь, а затем повлекшим за собой самую резкую отповедь.

Палестинскому лидеру был задан вопрос, намерен ли он принести извинения за гибель израильских спортсменов на мюнхенской Олимпиаде 1972 года – тогда жертвами боевиков палестинской террористической группировки "Черный сентябрь" стали 11 олимпийцев.

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"Если вы хотите обратиться к прошлому, пожалуйста: Израиль провел в отношении палестинцев 50 Накб, 50 Холокостов!" – заявил в ответ Аббас. Лицо Шольца во время этого ответа выражало возмущение, однако он не нашелся, что сказать и не осудил заявление гостя прямо на месте.

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Первая реакция последовала сразу после завершения пресс-конференции. Пресс-служба Шольца опубликовала заявление, в котором канцлер осуждал проведение параллелей между Холокостом и израильской политикой в отношении палестинцев.

Утром 17 августа германский лидер выступил с еще более резким заявлением. "Возмутительное заявление Аббаса вызывает отвращение. В особенности для нас, немцев, любое сравнение с Холокостом является неприемлемым", – сообщил Шольц.

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Премьер-министр Израиля Яир Лапид резко осудил высказывания главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса (Абу Мазена), заявившего что Израиль устроил палестинцам "десятки Холокостов".

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"Заявление Абу Мазена о "50 холокостах", когда он стоял на немецкой земле, является не только моральным позором, но и чудовищным искажением истории. В Холокосте погибли 6 миллионов евреев, погибли полтора миллиона еврейских детей. История его не простит", – заявил Лапид.

Сменный премьер-министр Нафтали Беннет заявил: "Будучи премьер-министром, я не соглашался встречаться с ним и продвигать какие-либо политические переговоры с ним, несмотря на давление в Израиле и за рубежом. Этот "партнер", преследующий наших солдат в суде в Гааге, отрицающий Холокост, платящий зарплаты террористам, на самом деле партнером не является и быть не может".

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Министр обороны Бени Ганц, который встречался с Аббасом, в том числе в своем доме, заявил:

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"Высказывания Аббаса являются лживыми и отвратительными, он переписывает и фальсифицирует историю. Попытка приравнять действия нацистов и их помощников, стремившихся уничтожить еврейский народ, с действиями ЦАХАЛа, защищающего граждан страны от жестокого террора – это отрицание Холокоста. Можно ожидать от того, кто стремится к миру, что он не будет фальсифицировать историю, извращать истину, а признает преступления прошлого. Мы продолжим изучать историю, в том числе ее темные и мрачные страницы, продолжим стремиться к миру и сохраним нашу твердость и безопасность".

Позже канцелярия председателя Палестинской администрации опубликовала разъяснение, в котором говорится, что Аббас не отрицает Холокост, а лишь указал на преступления Израиля в адрес палестинцев. "Президент подчеркивает, что Холокост – самое отвратительное преступление в современной истории. Заявление президента не было призвано служить отрицанию Холокоста, который имел место в прошлом веке и который он строго осуждает. Президент говорил о преступлениях, которые со времен Накбы совершают израильские силы в адрес палестинцев, и эти преступления совершаются по сей день", – говорится в заявлении канцелярии Аббаса.