adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 31°
Тель-Авив:
25 - 29°
Эйлат:
26 - 39°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.273 ₪ 3.316 ₪
Иерусалим:
19 - 31°
Тель-Авив:
25 - 29°
Эйлат:
26 - 39°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Ближний Восток

    Аббас заявил о "50 палестинских Холокостах", Шольц: "Отвратительно и возмутительно"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Аббас заявил о
    AP Photo/Majdi Mohammed, File

    Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас, который находится с визитом в Германии, в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем выступил с заявлением, вызвавшим у германского политика оторопь, а затем повлекшим за собой самую резкую отповедь.

    Палестинскому лидеру был задан вопрос, намерен ли он принести извинения за гибель израильских спортсменов на мюнхенской Олимпиаде 1972 года – тогда жертвами боевиков палестинской террористической группировки "Черный сентябрь" стали 11 олимпийцев.

    adv_11 incontent_1

    "Если вы хотите обратиться к прошлому, пожалуйста: Израиль провел в отношении палестинцев 50 Накб, 50 Холокостов!" – заявил в ответ Аббас. Лицо Шольца во время этого ответа выражало возмущение, однако он не нашелся, что сказать и не осудил заявление гостя прямо на месте.

    adv_12 m_ar_1

    Первая реакция последовала сразу после завершения пресс-конференции. Пресс-служба Шольца опубликовала заявление, в котором канцлер осуждал проведение параллелей между Холокостом и израильской политикой в отношении палестинцев.

    Утром 17 августа германский лидер выступил с еще более резким заявлением. "Возмутительное заявление Аббаса вызывает отвращение. В особенности для нас, немцев, любое сравнение с Холокостом является неприемлемым", – сообщил Шольц.

    adv_13 incontent_2

    Премьер-министр Израиля Яир Лапид резко осудил высказывания главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса (Абу Мазена), заявившего что Израиль устроил палестинцам "десятки Холокостов".

    adv_14 m_ar_2

    "Заявление Абу Мазена о "50 холокостах", когда он стоял на немецкой земле, является не только моральным позором, но и чудовищным искажением истории. В Холокосте погибли 6 миллионов евреев, погибли полтора миллиона еврейских детей. История его не простит", – заявил Лапид.

    Сменный премьер-министр Нафтали Беннет заявил: "Будучи премьер-министром, я не соглашался встречаться с ним и продвигать какие-либо политические переговоры с ним, несмотря на давление в Израиле и за рубежом. Этот "партнер", преследующий наших солдат в суде в Гааге, отрицающий Холокост, платящий зарплаты террористам, на самом деле партнером не является и быть не может".

    adv_15 incontent_3

    Министр обороны Бени Ганц, который встречался с Аббасом, в том числе в своем доме, заявил:

    adv_16 m_ar_3

    "Высказывания Аббаса являются лживыми и отвратительными, он переписывает и фальсифицирует историю. Попытка приравнять действия нацистов и их помощников, стремившихся уничтожить еврейский народ, с действиями ЦАХАЛа, защищающего граждан страны от жестокого террора – это отрицание Холокоста. Можно ожидать от того, кто стремится к миру, что он не будет фальсифицировать историю, извращать истину, а признает преступления прошлого. Мы продолжим изучать историю, в том числе ее темные и мрачные страницы, продолжим стремиться к миру и сохраним нашу твердость и безопасность".

    Позже канцелярия председателя Палестинской администрации опубликовала разъяснение, в котором говорится, что Аббас не отрицает Холокост, а лишь указал на преступления Израиля в адрес палестинцев. "Президент подчеркивает, что Холокост – самое отвратительное преступление в современной истории. Заявление президента не было призвано служить отрицанию Холокоста, который имел место в прошлом веке и который он строго осуждает. Президент говорил о преступлениях, которые со времен Накбы совершают израильские силы в адрес палестинцев, и эти преступления совершаются по сей день", – говорится в заявлении канцелярии Аббаса.

    adv_17 incontent_4

    adv_18 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 Августа 2022
    Канцлер Германии Шольц на встрече с Аббасом счел неуместным термин "апартеид" по отношению к Израилю
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_middle_yandex
    adv_21 ar_middle_mobile_yandex
    adv_22 ar_right_wwh
    adv_23 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:41 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 175-й день войны
    12:01 Под давлением Израиля Аббас опубликовал разъяснение: "Холокост – самое отвратительное преступление в истории"
    11:59 Итоги опроса NEWSru.co.il: 49% считают Россию врагом Израиля, и только 6% – другом
    09:42 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 175-й день войны
    09:30 Спад седьмой волны коронавируса в Израиле: Иерусалим объявлен "зеленым"
    09:20 Спад седьмой волны коронавируса в Израиле: заражены менее 19 тысяч человек, около 600 в больницах
    08:29 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны 10 подозреваемых в терроре
    07:20 Коронавирус в мире 17 августа 2022 года: за неделю темпы заражаемости снизились, темпы смертности не изменились
    adv_24 ar_right_2
    adv_25 ar_right_3
    adv_26 ar_right_4
    adv_27 ar_right_5